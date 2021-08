James Rodríguez en fuera de lugar: “No sé con quién juega el Everton”

Los días van pasando y el nombre de James Rodríguez aparece en el medio deportivo más por sus Live en la plataforma Twitch, que por sus apariciones en cancha.



En esta ocasión el mismo James sorprendió a sus seguidores luego de que confesara en un en vivo que no sigue la actualidad del Everton, su actual equipo.



"No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor", respondió el cucuteño a un hincha, demostrando su desinterés por el proyecto deportivo y que da a entender su deseo de salir del equipo dirigido por el español Rafa Benítez.



"Tengo fe en que esta temporada será buena para mí, se vienen cosas grandes para mí. De aquí al 30 de agosto puede pasar cualquier cosa, ni yo sé dónde jugaré, estaré donde las cosas salgan bien", indicó James Rodríguez en el mismo Live.



El mediocampista colombiano sigue en aislamiento preventivo, lo que le impedirá siquiera estar en los concentrados del juego que el Everton tendrá el sábado frente al Leeds de Marcelo Bielsa.