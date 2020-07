James Rodríguez cumple 29 años en medio de un oscuro presente y un halagador panorama

Juan Carlos Pamo

La decisión de hablar con Zinedine Zidane y de pedirle que no lo convoque más porque no es de su agrado futbolístico, es una muestra de que James Rodríguez, quien hoy llega a sus 29 años de edad, está en plena madurez y mirando más allá del Real Madrid.



“Lo que hizo, hablar con Zidane, es correcto y sensato; eso demuestra que es una persona más madura y honrada con él y con sus compañeros”, dijo Iván Vélez, el exdefensa vallecaucano de América y Junior, entre otros equipos.



James cumple este domingo 29 años en medio de paradojas; por un lado, su duro momento en el equipo blanco, en el que prácticamente no cuenta; y por otro, el esperanzador panorama que se le abre, con propuestas de equipos grandes para continuar su carrera futbolística.



El 10 de la Selección Colombia celebrará hoy su nuevo aniversario con los más allegados en su cómoda casa de Madrid, recibirá cientos de mensajes de familiares, aficionados y amigos, y tendrá por supuesto el homenaje y la felicitación del Real, ya que sigue siendo uno de sus activos.



“Él está tranquilo porque seguramente ya tiene definido qué pasos va a dar en el futuro inmediato”, fue lo único que se limitó a decir una persona cercana al entorno del jugador.



El mismo James corroboró esa versión hace poco, cuando habló con el Gol Caracol y manifestó que “Estoy entrenándome para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, porque donde esté, tengo que rendir a mi máximo nivel. Mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

Más experimentado

Jamir Sánchez, sicólogo del Deportivo Cali, señaló que James está mucho más maduro para tomar decisiones.



“Tiene todo para ver qué pasos da y para saber manejar las situaciones que se le presentan; él debe hacer una lectura de lo que quiere a futuro, pero yo diría que es un punto de mucha más madurez aceptar las convocatorias, independiente de si juega o no, porque él se debe a un club que le paga”, aseguró Sánchez.



Agregó que “James se siente frustrado porque no juega, entonces habría que ver qué es lo que está influyendo para que no acabe de afinar sus condiciones”.



Entre tanto, Carlos Valdés, quien compartió con James en Selección y en el Mundial de Brasil, confiesa que la de los 29 años es una edad especial.

“A los 29 años se adquieren otras experiencias, vemos con madurez cosas que a los 20 veíamos de otra forma. Se valora más lo que se ha conseguido y en el caso de James es más relevante por la presión a la que está sometido”, dijo el exdefensa caleño.



Manifestó Valdés que “James está listo para aportar en otro club; lo mejor para él está por venir, más allá de lo que está viviendo en el Real, su mejor momento le va a llegar”.



‘Kiko’ Barrios, el técnico que le dio chances en la B con el Envigado en el 2007, asegura que esa edad, 29 años, es clave para un jugador.



“Él ya se va a sentir con más determinación y criterio para tomar sus decisiones; llegar a los 29 años es como el punto de equilibrio, ni muy joven y ni muy viejo”, dice Barrios.



Señala que “James tiene cuerda para rato porque es un muchacho que se cuida. Debe ir a un equipo donde tenga continuidad, lo que pasa es que muchas veces el jugador se queda en un club, así sea suplente, porque se siente cómodo en la ciudad. Y James se siente muy cómodo viviendo en Madrid”.



Otro de los técnicos que lo dirigió, Eduardo Lara, quien lo tuvo en selecciones juveniles de Colombia, también manifiesta que James está en una edad beneficiosa para todo jugador.



“Entre los 27 y 30 años es la edad perfecta porque el jugador tiene más experiencia y puede dar lo mejor. James está en su pico de madurez, la edad le va dando más herramientas para afrontar lo que se le va presentando”, aseguró Lara.



Expresó el técnico que las personas que están a su lado serán fundamentales para la toma de decisiones.



“A su alrededor hay personas que junto con él van a tomar la mejor decisión; el haber hablado con Zidane para pedirle que no lo convoque más, demuestra que está en una situación difícil. Pero debe evaluar las cosas con mucha calma y decidir si lo mejor es salir del Real”, dijo Lara.



Iván Vélez, de amplio recorrido por varios equipos nacionales, reconoce que después de los 30 años hay un declive, pero a James aún le falta para pasar esa barrera del tiempo.



“El declive es arriba de los 30, pero él está en una edad ideal para tomar decisiones y seguro que van a ser mejores; muchos juzgan su entorno, pero está a tiempo para recuperarse”, dijo el exdefensa vallecaucano.



Por ahora, James disfruta de su cumpleaños número 29, sabiendo que el duro presente que vive en el Real Madrid está a punto de pasar, para darle la bienvenida a un futuro mejor de acuerdo con los equipos que quieren tenerlo en sus filas.