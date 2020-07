James Rodríguez, a un paso de salir del Real Madrid, ¿qué destino le conviene?

Juan Carlos Pamo

James Rodríguez tocó fondo en el Real Madrid. El volante colombiano, próximo a cumplir los 29 años, no tuvo continuidad con Zinedine Zidane en el pasado, no le está teniendo en el presente y mucho menos la tendrá con él en el futuro.



Fue por eso que este fin de semana, en la previa del partido clave entre el Real y el Bilbao por la Liga de España, fue el mismo James el que le pidió a ‘Zizou’ que no lo convocara, porque para él era una tortura seguir estando en el banco de suplentes sin poder aportar nada.



Ayer, Edu Aguirre, periodista del reconocido programa ‘El Chiringuito’ de España, aseguró que Rodríguez no soporta más su situación. “Está sufriendo y por eso le dijo a Zidane que lo dejara quedarse en casa entrenando y pensando en el futuro”, expresó el comunicador.



Ante este panorama, ¿cuáles son las opciones reales que tiene James en este momento y cuál es la que más le conviene?

Le gusta el Atlético, pero es difícil

Si hay una opción que seduzca a James, esa es la de jugar en el Atlético de Madrid, y las razones son obvias. Si el volante se vuelve ‘colchonero’, no tendría que desplazarse de Madrid, una ciudad en la que le encanta vivir y, además, tendría muchas más oportunidades de ser titular, puesto que el ‘Cholo’ Simeone, técnico rojiblanco, lo tiene como objetivo desde el pasado verano.



En una entrevista con el Gol Caracol, James había dicho que estuvo a punto de fichar con el Atlético la temporada pasada por unos 45 millones de euros, pero el Real no quiso hacer la venta.



Ahora, con el pase de Rodríguez desvalorizado (estaría costando unos 22.5 millones por su floja temporada), el Atlético espera ir por James de nuevo, pero hay que ver qué decisión toma el conjunto blanco.



Eduardo Cornago, periodista del Diario AS de España, le aseguró a El País que los ‘Colchoneros’ irán con todo por el ‘10’, pero ve poco probable que el negocio llegue a buen término.



“Conozco a un directivo del Atlético de Madrid que confía en que James sí va a ser fichaje suyo este verano, pero es complicado porque el Real no quiere armar a su rival y mucho menos que se repita lo que pasó con Marcos Llorente, que hoy es una de las figuras del ‘Aleti’”, expresó.

La Premier, un destino con aristas

El precio de 25 millones de euros que ahora tiene James, y la necesidad del Real de venderlo sí o sí este verano (si no lo hace, desde el 1 de enero del 2021 el colombiano sería un jugador libre), ha hecho que varios equipos del fútbol inglés se hayan interesado en él.



Se dice que los tres principales son Manchester United (que también podría reclutar a Gareth Bale, otro ‘descabezado’ por Zidane), Arsenal y Everton. En este último club, el goleador del Mundial de Brasil 2014 tiene a dos conocidos: el defensa Yerry Mina y el entrenador Carlo Ancelotti, con quien tuvo su mejor temporada en el Real entre el 2014 y el 2015.



Wolverhampton y Newcastle serían los otros equipos que entrarían en la puja por Rodríguez, que nunca ha estado en la Premier League.

En ese sentido, Carl Worswick, periodista inglés que escribe para medios como The Guardian y The Blizzard, opinó que el United no le parece el equipo ideal para que James vaya en este momento, pero quizá sí el Everton.



“Sería un error si va al United. No sería titular porque en este momento el portugués Bruno Fernández está en un gran nivel. En el Everton tal vez porque se encontraría con Ancelotti”, sostuvo.



Para Worswick, James sí tiene todas las condiciones para jugar en la Premier. “Hoy en día la Liga Inglesa es la más globalizada del mundo y hay equipos con diferentes estilos. Él tiene todo el talento, pero el tema pasa por saber si en verdad él quiere jugar en este torneo, porque lo mental es determinante”, concluyó.



Italia es el otro destino en donde se pregunta por James (se dice que la Juventus), pero para Hárold Lozano, exvolante de la Selección Colombia, lo más importante que debe buscar James es un lugar donde tenga continuidad.



“Eso que le pasa a él en el Real, yo lo viví como jugador y por eso sé lo que se siente. James es un jugador con unas condiciones extraordinarias, y tiene que ir a un lugar en donde le den esa confianza, porque él puede brillar en cualquier liga”, analizó.

En detalle

En el verano del 2019, James volvió al Madrid luego de dos temporadas a préstamo en el Bayern Múnich.



Sin embargo, a su llegada, el ‘10’ se encontró de nuevo con Zidane, quien entre el 2016 y el 2017 no le había dado continuidad.



James parecía sentenciado desde el comienzo, porque ni siquiera fue tenido en cuenta para los trabajos tácticos de esa pretemporada. Pero se quedó en el club porque el Real no lo quiso vender al Atlético.



Ante una serie de lesiones en la plantilla, James tuvo su chance de ser titular en varios juegos en el 2019, pero unas molestias físicas lo alejaron de las canchas.



Esto produjo que Zidane lo borrara y no lo tuviera en cuenta ni siquiera ahora, después de que el fútbol se reanudara tras la pandemia del Covid-19.