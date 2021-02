Alejandro Cabra Hernandez

La polémica en torno a James Rodríguez no cesa. Tras las fuertes críticas que le lanzó Fredy Rincón, quien dijo que aún le faltan cosas para ser crack, el que ahora se refirió al '10' fue uno de sus grandes defensores, el otrora también volante creativo Carlos el 'Pibe' Valderrama.



"Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles. Él perdió juego, ahora lo está retomando", señaló el Samario.



Agregó que "él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol".



No obstante, recalcó que no es intocable y que ningún jugador lo es.



"Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen".



Comentó que si lo van a traer mal o lesionado eso solo va a perjudicar a la Selección.