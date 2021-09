James, con ambición de jugar: "Quiero ganar todo, poder competir cada tres días"

En la presentación como nuevo jugador del Al Rayyan de Catar, el volante James Rodríguez dejó claro su deseo de tener más oportunidades de jugar.



"Estoy feliz de estar acá. Hace mucho tiempo no juego. Esto lo pensé varios días. Espero conseguir cosas, no he venido para estar tranquilo, quiero ganar títulos", dijo el colombiano.



En el conjunto catarí, el exjugador del Everton buscará tener protagonismo nuevamente, ya que esta temporada en Inglaterra no iba a tener minutos con Rafa Benítez.



"Hace muchos días que no he entrenado, sí quiero ponerme bien, entrenarme bien para poder jugar. Si no estás al 100% es duro y quiero estar listo para volver, si el 'coach' quiere", apuntó.



Entre tanto, el jugador de 30 años mostró sus deseos de volver a figurar. "Quiero ganar todo, poder competir cada tres días y ayudar al equipo para que juegue bien. Si no puedes ganar no vales nada y eso es lo que yo quiero ahora".



"Van a ver un fútbol muy competitivo, para eso he venido acá. Quiero jugar y voy a ayudar al team y al coach a conseguir cosas importantes", añadió el volante.



Finalmente, se refirió a la cultura del país catarí, donde se realizará la Copa del Mundo el próximo año.



"Toda la cultura me agrada mucho, este es un fútbol que está creciendo mucho. El próximo año es el Mundial y están creciendo, yo puedo crecer con ellos también. Voy a poder jugar y voy a tener ritmo", dijo James.



النجم الكولومبي خاميس رودريغيز في تصريحات خاصة لـ #قنوات_الكاس : اتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات مع نادي #الريان و المدرب لوران بلان لعب دورا كبيرا في انضمامي للفريق



@jamesdrodriguez



pic.twitter.com/VGOvKAHEEe — شؤون ريّانية (@RSCAffairs) September 23, 2021