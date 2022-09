Italia peleará por la Liga de Naciones, Inglaterra y Alemania preocupan de cara a Catar 2022

Fuera de Catar-2022, Italia se consuela con la Liga de Naciones, en la que disputará la 'Final 4' tras ganar 2-0 a Hungría en Budapest, este lunes en una última jornada en la que Inglaterra y Alemania empataron 3-3 sembrando muchas dudas a dos meses del Mundial.



En el grupo A3 la 'Azzurra' acaba con 11 puntos, uno más que Hungría, mientras que llegaban sin opciones Alemania (7) e Inglaterra (3), ya descendida.



En la 'final' disputada en el Puskas Arena de Budapest, entre dos equipos que no estarán en el Mundial de Catar, los italianos fueron superiores, sobre todo en la definición.



Con esta clasificación para la 'Final 4', que se disputará en junio del año próximo en una sede aún por decidir, y para la que se han clasificado ya Croacia y Países Bajos, la 'Nazionale' obtiene un ligero consuelo tras el fiasco de quedar fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva.



Giacomo Raspadori (27) y Federico Dimarco (52) fueron los autores de los goles que acabaron con el sueño de Hungría, en la que su capitán Adam Szalai disputó sus últimos minutos como internacional.



A Italia, vigente campeona europea, no le valía con el empate para lograr la clasificación y salió desde el comienzo del partido en busca del gol. Su apuesta ofensiva se vio recompensada y peleará de nuevo por el título, como el año pasado en Milán.



"Hacen faltas estos partidos para devolver el entusiasmo, sabiendo que el Mundial es una herida abierta y que no podemos volver atrás. Hay que despegar de nuevo y debemos hacerlo por toda Italia", declaró el arquero Gianluigi Donnarumma.



- Fiesta de goles en Wembley -

En Wembley, Inglaterra y Alemania evidenciaron que no viven sus mejores horas, especialmente en defensa, regalando un duelo divertido pero preocupante al ser la última prueba antes del Mundial.



Alemania, rival mundialista de España (que se jugará el martes el pase a la 'Final 4' contra Portugal en Braga) parecía tener atado el triunfo hasta el minuto 72 con los goles de Ilkay Gundogan (de penal, 52) y Kai Havertz (67).



Pero en el día en el que sonó el 'God save the king' en Wembley por primera vez en 70 años, Inglaterra se regaló una remontada que le permite llegar a Catar con la moral mejorada.



Luke Shaw (72), Mason Mount (75) y Harry Kane, de penal tras una jugada revisada en el VAR (83), llevaron la euforia a las gradas de Wembley.



Finalmente Havertz (87), al aprovechar un rechace del arquero Nick Nope, selló su doblete logrando el 3-3.



En Inglaterra, que perdió por lesión al central John Stones (36), vivió una pesadilla otro zaguero, Harry Maguire.



El jugador del United, en el punto de mira en los últimos tiempos por sus groseros errores, provocó los dos primeros goles germanos.



Primero perdió el balón e hizo un claro penal al no soportar el quiebro del hábil Jamal Musala. Gündogan no falló.



A continuación se lanzó a una aventura ofensiva y volvió a sufrir una pérdida. Alemania montó a la perfección el contraataque y Havertz, con todo el tiempo del mundo en la frontal, la puso en la escuadra.



"Estamos decepcionados, ganábamos 2-0... En la segunda parte jugamos muy bien durante 20 minutos, pero después del 2-1 nos hundimos un poco y es algo que no nos puede pasar. Es algo que tenemos que arreglar, pero hay muchas cosas positivas", señaló el técnico germano Hansi Flick.



A falta de otras cualidades, Inglaterra al menos mostró casta para levantarse con tres goles en diez minutos.