"Ir a un Mundial es algo único y un sueño que quiero cumplir": Rafael Santos Borré

La temporada 2022 será llena de grandes retos para el atacante colombiano Rafael Santos Borré en su carrera profesional.



A nivel de clubes espera tener un primer semestre donde su equipo, el Eintracht Frankfurt, pueda consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Bundesliga y en la recta final del campeonato lograr el cupo a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.



Pero, sin duda, hay otro propósito en lo individual y que lo ilusiona: alcanzar con la Selección Colombia el cupo al Mundial de Catar y estar con la ‘Tricolor’ en la cita orbital que se realizará entre noviembre y diciembre.



Rafael arribó a suelo alemán en el mercado de pases del verano de 2021 y desde entonces se ha convertido en una de las piezas clave para el técnico Oliver Glasner, que tiene al equipo en la sexta posición de la tabla general, muy cerca de meterse en zona de ‘Champions’.



A sus 26 años, Santos Borré vive una segunda etapa en el fútbol europeo con mayor madurez y experiencia con referencia a su primera incursión en el Viejo Continente, cuando se fue de Colombia siendo muy joven a probar suerte en 2015 en equipos como Atlético de Madrid y Villarreal, antes de dar la vuelta y fichar en 2017 por River Plate de Argentina, donde se consolidó como figura y goleador de la mano de Marcelo Gallardo.



Por el momento alista el reinicio de la Bundesliga, el próximo sábado cuando el Eintracht reciba en casa al Dortmund, un juego de alta exigencia que le permitirá estar en la órbita de Reinaldo Rueda para los juegos de la eliminatoria de fin de mes ante Perú y Argentina.

¿Cómo potenciar a los delanteros de la Selección Colombia en los juegos definitivos que restan en el camino a Catar 2022?

Sabemos la importancia que tienen los últimos juegos de la Eliminatoria, son partidos donde nos estamos jugando el sueño de muchas personas. Creemos mucho en el grupo que tenemos, en la Selección que se ha conformado. Incluso, desde la llegada del ‘profe’ Reinaldo se han conseguido buenos resultados en compromisos difíciles y eso ha servido mucho. La claridad en el frente de ataque va a ser vital para los próximos compromisos. Hay que tener confianza para lo que se viene.

Acá se ha polemizado sobre la función que le pone Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, ¿se siente a gusto cumpliendo esa labor?

Sabemos la calidad de delanteros que tenemos en la Selección Colombia. Soy un delantero que se puede adaptar a lo que se requiere en el frente de ataque, por mis cualidades puedo cumplir esas funciones; sin embargo, me gustaría estar más cerca del área y del arco contrario, allí es donde puedo hacer daño y ser decisivo. Hay que entender al ‘profe’ y son situaciones de juego en la que nosotros los jugadores debemos adaptarnos y entregar esas alternativas para tomar las mejores decisiones.

¿Se ve en la próxima convocatoria de la Selección Colombia?

El partido amistoso ante Honduras será importante para el entrenador porque le puede ayudar a armar la lista definitiva para los dos juegos de la Eliminatoria. Yo sigo trabajando para estar allí, trataré de esforzarme al máximo porque quiero llegar en gran forma con mi equipo al reinicio de la Bundesliga y para la Selección Colombia.



¿Cuál es el objetivo que tiene con su equipo para final de temporada?

Quiero clasificarme con el equipo a ‘Champions’. Sabemos de la dificultad que eso conlleva, pero tenemos un equipo con condiciones para tratar de disfrutar de ese gran torneo en la temporada que viene. Debemos tener regularidad hasta final del torneo para mantenernos en zonas de copas europeas.

Si tuviera que elegir entre clasificar a ‘Champions’ con su equipo o ir al Mundial con Colombia, ¿cuál escogería?

Ir a un Mundial es algo único y un sueño que quiero cumplir. Eso no significa que resigne la posibilidad de clasificar a ‘Champions’. Soy un futbolista al que le gusta ponerse ese tipo de retos y ojalá podamos lograr esas metas.

¿Con qué se ha encontrado en la Bundesliga?

Mi paso por Argentina me ha dado madurez para poder afrontar esta etapa acá en Alemania. He encontrado una liga muy competitiva, muy agresiva, los equipos se preparan con mucha calidad y me gusta este tipo de retos.

¿Qué espera del juego del sábado ante Dortmund?

Es un lindo partido. Recuerdo que mi debut en la Bundesliga fue ante ellos en la primera vuelta y ahora vamos a estar en nuestra casa, donde nos sentimos fuertes. Hay que hacer un juego donde se impongan las condiciones y tratar de sacar un buen resultado.

¿Cómo vio la continuidad de Marcelo Gallardo al frente de River?

Es algo muy bueno para River Plate. Tener un tiempo más a Marcelo es positivo para el club, porque es un entrenador que le ha dado cosas positivas. En lo personal, siento mucha alegría por la continuidad de Marcelo y siempre mantengo en comunicación con el cuerpo técnico y varios de los muchachos con los que compartí.

¿Cree que se pueda dar el regreso de Juan Fernando Quintero a River?

En los últimos días ha sonado mucho el nombre de ‘Juanfer’ para retornar a River. Creo que hay una posibilidad grande de que se pueda dar, aunque desconozco cómo es la negociación, pero en lo personal me gustaría que se diera el regreso de Juan Fernando para que le vuelva a dar alegrías a River, donde fuimos muy felices.



¿Cómo celebró el título del Deportivo Cali?

Fue un logro que disfruté mucho. Es el equipo al que sigo siempre en Colombia, con el que siempre estaré agradecido por lo que le dio a mi carrera. Me generó mucha felicidad, porque fue un título muy especial por lo que había sido la campaña del Cali en el torneo.