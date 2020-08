Inter y Manchester United dan brillo a las semifinales de la Europa League

Juan Carlos Pamo

Dos grandes europeos ya dan lustre a las semifinales de la inédita 'Final 8' de la Europa League. Inter de Milán y Manchester United batieron este lunes respectivamente al Bayer Leverkusen (2-1) y al Copenhague (1-0, prórroga) y esperan rival en la segunda competición continental.



En la primera jornada del desenlace de la Liga Europa -a partido único, en sedes neutrales en varios estadios de Alemania-, dos de los grandes favoritos no defraudaron.



En Düsseldorf el Inter, rebotado de la Liga de Campeones tras no superar la fase de grupos, dominó a otro gallo como el Bayer Leverkusen. Ahora jugará con el vencedor del duelo entre el Shakhtar Donetsk y Basilea, que se disputa el martes.



Más sufrió en Colonia el United ante el Copenhague, al que solo pudo batir de penal en la prórroga, como no gracias al portugués Bruno Fernandes (95) , el hombre que cambió la cara a los Reds Devils con su llegada a mitad de temporada. Jugará en semifinales con el superviviente del Sevilla-Wolverhampton.



La ausencia de público en las gradas como medida de prevención de la expansión del COVID-19 no evitó que Inter y Bayer Leverkusen imprimieran un ritmo alto al partido desde el pitido inicial.



El italiano Nicolo Barella (15) y el belga Romelu Lukaku (21) pusieron el partido de cara para los 'Nerazzurri'.



Kai Havertz recortó distancias para los alemanes (24) asistido por el internacional alemán Kevin Volland.



El subcampeón de la Serie A italiana, que no gana la segunda competición europea desde 1998, se adelantó por medio de un ajustado disparo de Barella con el exterior desde la media luna del área.



En la jugada que precedió al gol, Lukaku hizo gala de su corpulencia para proteger un balón dentro del área y sacar un disparo a media vuelta cuyo rechace en un defensor llegó a Barella.



El internacional belga volvió a valerse de su envergadura para anotar el segundo, en una jugada parecida, con un remate casi desde el suelo. Lukaku suma cuatro goles en esta edición de la Liga Europa.



Autor de 12 goles en los últimos 12 partidos que ha disputado en la competición -viendo puerta en todos ellos- y con jugadores de clase escoltándolo como el argentino Lautaro Martínez o el chileno Alexis Sánchez, el belga parece prácticamente imparable.



"La defensa ha vuelto a hacer un gran trabajo esta noche. Estamos creciendo pero tenemos que aprender a matar los partidos cuando tengamos oportunidad de hacerlo, y no lo hicimos esta noche", reconoció Lukaku.



El técnico del United Ole Gunnar Solskjaer entró en el partido con todo su arsenal ofensivo: Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Anthony Martial y Marcus Rashford.



A pesar de dominar claramente -14 tiros entre los tres palos por ninguno del equipo danés al final de los 90 minutos-, el United comprendió el porqué su rival solo había concedido 11 goles en 16 partidos europeos esta temporada.



¿Y qué decir de la prestación del arquero Kalle Johnsson, que completó la velada con 13 paradas? Fue el mayor número para un portero en la Europa League desde 2009.



Se mostró especialmente inspirado en dos tiros de Martial, uno desde 22 metros que se iba a la escuadra (84) y otro raso (93).



Pero unos segundos más tarde el propio Martial fue empujado por Andreas Bjelland y el árbitro señaló penal, el 21º para el United este curso, un récord en las cinco grandes ligas europeas.



Fernandes no lo desaprovechó e inscribió su séptimo gol desde el punto fatídico, en siete intentos, para dar la victoria al United en el 95.