Intensa puja por la Bota de Oro de Europa entre Immobile, Lewandowsky y Cristiano

Juan Carlos Pamo

La lucha por la Bota de Oro en Europa sigue intensa. Con la tripleta conseguida el domingo pasado en la victoria 5-1 de la Lazio sobre el Hellas Verona, en la liga italiana, el delantero Ciro Immobile igualó al polaco Robert Lewandowsky, del Bayern Múnich, con 34 tantos.



Immobile y Lewandowsky encabezan la clasificación con 68 puntos, pero el portugués Cristiano Ronaldo, campeón del ‘Calcio’ con la Juventus el fin de semana, no se aparta de la pelea, con 31 goles y 62 puntos, en el tercer lugar.



La ventaja de Immobile y Ronaldo es que a cada uno le quedan dos partidos para seguir sumando, mientras que el atacante del Bayern Múnich ya terminó la temporada, coronándose campeón en la Bundesliga.



Convertido en el máximo goleador de su equipo, Cristiano pugna por encabezar la clasificación de los mejores artilleros de la Serie A, y no renuncia al récord de goles en una temporada en la liga italiana, que detenta el argentino Gonzalo Higuaín con 36 dianas.



“Sería bonito hacer el récord de 36 goles, pero lo importante es ganar. Los récords vienen de un proceso natural. Voy a intentar, pero si no, lo importante es ganar la liga”, decía hace unos días el cinco veces Balón de Oro.



“Cuando tienes un jugador así, juegas para él, no sirve de nada esconderlo”, reconocía en una entrevista con el Corriere dello Sport el capitán de la Juventus, Giorgio Chiellini, al hablar de la estrella lusa.



A falta de dos fechas para el final del campeonato, Immobile aventaja en tres dianas a un Cristiano Ronaldo que anotó un gol en el triunfo decisivo de la Juve por el ‘Scudetto’ (2-0 ante la Sampdoria), pero que falló un penal en ese mismo partido.



Lejos de Immobile y Ronaldo está Lukaku, del Inter, en el tercer lugar de la tabla de goleadores del ‘Calcio’, con 23 dianas.



Con 19 está Caputo, del Sassuolo, y luego vienen con 18 Joao Pedro, del Cagliari, y los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, del Atalanta de Bérgamo.



La Bota de Oro en Europa no saldrá de la puja entre Lewandowsky, Immobile y Ronaldo, pues a mucha distancia vienen en la clasificación Timo Werner, del Leipzig alemán, con 28 goles y 58 puntos, y el argentino del Barcelona Lionel Messi, con 25 tantos y 50 unidades.



Este martes inicia la penúltima fecha en Italia con Parma-Atalanta e Inter-Napoli. Este miércoles juegan Hellas-Spal, Lazio-Brescia, Sampdoria-Milan, Sassuolo-Genoa, Udinese-Lecce, Cagliari-Juventus, Fiorentina-Bologna y Torino-Roma.