¡Insólito! Un equipo de segunda división eliminó al Bayern Múnich de la Copa Alemania

Daniel Molina Durango

El Bayern Múnich, defensor del título en esta competición, fue eliminado por sorpresa este miércoles en la tanda de penales (6-5 tras empate 2-2) de su eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Holstein Kiel, de la segunda división.



Serge Gnabry (minuto 14) y Leroy Sané (47) habían marcado para el Bayern, pero por dos ocasiones los locales consiguieron equilibrar, por medio de Fin Bartels (37) y Hauke Wahl (90+5), ese último forzando la prórroga 'in extremis'.



En esa media hora suplementaria el marcador no se movió. En la tanda decisiva, el español Marc Roca (Bayern) fue el único en fallar su lanzamiento y el gigante bávaro fue derribado inesperadamente.



El Bayern ya no podrá emular su gran éxito del final del curso pasado, cuando acabó a lo grande, con un 'triplete' de títulos, al conquistar la Liga de Campeones europea, la Bundesliga y la Copa de Alemania.

in embargo, podría conseguir igualmente tres títulos en el primer semestre de 2021, ya que está en la pelea por una nueva Bundesliga, está clasificado para octavos de la Champions y en febrero jugará en Catar el Mundial de Clubes.



La última derrota del Bayern en la Copa de Alemania ante una formación de inferior categoría se remontaba a la temporada 2000-2001, cuando fue eliminado, también en los penales, por el FC Magdeburgo, que entonces estaba en la cuarta categoría.



Esta eliminación en la DFB Pokal llega cinco días después de una derrota del Bayern en la liga alemana, en Mönchengladbch por 3-2, lo que confirma la crisis del 'Rekordmeister' en este inicio de 2021.