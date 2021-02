Inició el microciclo de la Selección Colombia bajo las órdenes de Reinaldo Rueda

Juan Carlos Pamo

La Selección Colombia comenzó este lunes el microciclo con jugadores de la liga nacional lo que marcó el inicio de labores del técnico Reinaldo Rueda al frente de la 'Tricolor.



Los jugadores convocados por Reinaldo Rueda para el primer microciclo del año con la Selección Colombia recibieron de buena manera este espacio de trabajo, pese a que no están las consideradas grandes figuras del combinado nacional.



“Para los que estamos en la liga local es de mucho valor que nos tengan en cuenta. Sabemos que los que están en Europa nos representan muy bien y tienen un gran recorrido”, dijo Quintana, arquero de Atlético Nacional.



Señaló Quintana que estos microciclos son buenos para que el ‘profe’ Rueda tenga conocimiento de los jugadores del fútbol local y en un futuro nos pueda tener en cuenta.



La Selección trabajará en la sede de Barranquilla hasta el jueves, día en que los jugadores retornarán a sus respectivos clubes para el inicio de la fecha 6 de la Liga, que se jugará desde este viernes con los juegos entre Deportivo Pereira y Patriotas, Alianza Petrolera y Once Caldas y Boyacá Chico Vs. América de Cali.



Cabe recordar que para este microciclo no se tuvieron en cuenta jugadores de Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín porque disputarán este jueves, desde las 8:00 de la noche, la gran final de la Copa Colombia en el Atanasio Girardot.

¿Se ganarán un lugar?

Los 23 jugadores convocados por Rueda tuvieron ayer su primera práctica en la sede de la Selección Colombia en Barranquilla.



La competencia será difícil, pues en la convocatoria para la fatídica doble fecha del pasado noviembre solo figuró un jugador del medio local: el arquero Álvaro Montero, del Tolima.



Sin embargo, nadie les quita la ilusión a los concentrados en la capital del Atlántico, que en todo caso estarán atentos a una posible ausencia de los jugadores del extranjero por restricciones referentes a la pandemia.



Cabe recordar que entre los convocados se encuentran los jugadores Jhojan Valencia y Jhon Vásquez, del Deportivo Cali, y Pablo Ortiz, Santiago Moreno, Rafael Carrascal, Luis Sánchez y Cristian Arrieta, del América de Cali.



Colombia enfrentará a Brasil el 26 de marzo y visitará a Paraguay el 30 del mismo mes.