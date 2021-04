Bayern Múnich: lo que dijo la directiva del Bayern sobre anuncio de salida de Flick

Alejandro Cabra Hernandez

La directiva del Bayern Múnich anunció este domingo que "desaprueba" el anuncio sin concertación hecho el sábado por el entrenador del equipo, Hansi Flick, exponiendo su voluntad de dejar el club a final de temporada.



"El Bayern Múnich desaprueba la comunicación unilateral de Hansi Flick", señala la directiva del club muniqués en un comunicado, afirmando haber convenido en un principio con el entrenador solo hablar públicamente a partir del final de la semana próxima, tras una serie de partidos del campeonato cruciales de cara a la lucha por el título.

El Bayern confirmó haber sido informado durante la semana por el entrenador de su voluntad de rescindir su contrato al final de la temporada, antes de su conclusión en 2023.



Esta reacción de la directiva del campeón de Alemania confirma que las relaciones con el entrenador han alcanzado probablemente un punto de no retorno, tras meses de tensiones más o menos abiertas sobre la política de fichajes del club.



Flick, el entrenador que guio al Bayern al techo del mundo en 18 meses ganando el año pasado la Liga de Campeones frente al PSG (1-0), había anunciado el sábado ante la sorpresa general su intención de partir al término de la temporada en curso.



El técnico de 56 años puso de esta forma fin al suspenso, cuatro días después de la eliminación europea sufrida frente al PSG en cuartos de final de la Liga de Campeones.



Sus desavenencias con su director deportivo Hasan Salihamidzic respecto a los fichajes eran comentados en la prensa desde hace semanas y su marcha parecía inevitable, según los medios.



"He informado al club esta semana de que me gustaría romper mi contrato al final de la temporada. No ha sido una decisión fácil para mí", dijo Flick en directo en el canal Sky, unos minutos después de la victoria en Wolfsburgo, que abre las puertas al Bayern Múnich hacia un noveno título consecutivo de Bundesliga.