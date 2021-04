Atlético de Madrid goleó a Eibar y se mantiene en la punta de la Liga de España

Alejandro Cabra Hernandez

El Atlético de Madrid reforzó su liderato en LaLiga española con un golpe de autoridad en forma de triunfo 5-0 sobre el Eibar, este domingo en la 33ª jornada.



El argentino Ángel Correa (minutos 42 y 44) abrió el marcador con dos dianas para los 'colchoneros' justo antes del descanso y en la segunda mitad su equipo sentenció con un tanto del belga Yannick Carrasco (49) y un doblete de Marcos Llorente (53, 68).

En la clasificación, el Atlético suma 70 puntos y se pone provisionalmente con cuatro más que el segundo, el Real Madrid, que juega este domingo un derbi en el terreno del Getafe (15º).



Respecto al Barcelona (3º), el Atlético se pone con cinco puntos más, pero el equipo catalán aplazó al 29 de abril su partido de esta jornada, ya que el sábado disputó la final de la Copa del Rey ante el Athletic, al que ganó 4-0 en Sevilla.



El equipo de Diego Simeone cumplió así su misión de reconducir el rumbo después de dos partidos ligueros en los que no había logrado ganar, encadenando una derrota en el terreno del Sevilla con un empate en el campo del Betis.



El Atlético no ganaba por lo tanto desde su 1-0 sobre otro equipo vasco de la zona baja, el Alavés, el pasado 21 de marzo, antes del parón por los partidos internacionales de selecciones.



El equipo rojiblanco no notó las bajas de figuras como el uruguayo Luis Suárez o el portugués Joao Félix y se mostró muy resolutivo en ataque, si bien es cierto que el Eibar es el colista de LaLiga y se dirige con paso firme hacia el descenso.