Atalanta, con Muriel y Duván, le ganó a la Juventus en la Liga de Italia

Alejandro Cabra Hernandez

El Atalanta, con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, consiguió una importantísima victoria (1-0) sobre la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado gracias a un gol sobre el final del ucraniano Ruslan Malinovsky.



Con el resultado, los de Bérgamo son terceros de la Liga con 64 unidades, por 62 de los de Andrea Pirlo, que este domingo no contaron con su máxima estrella Cristiano Ronaldo.



En un partido chato, con pocas opciones de gol para ambas escuadras, Cuadrado fue el más destacado de los colombianos, pues Muriel no cuajó un buen partido y fue reemplazado en el segundo tiempo, mientras que Zapata no aprovechó las pocas opciones que tuvo.



El gol de Malinovsky llegó por intermedio de un rebote que capturó fuera del área para ejecutar un disparo que se desvió en la defensa visitante y dejó sin opciones al arquero Wojciech Szczesny.



Es un triunfo histórico, pues se trata del primero por Liga de la 'Dea' ante la Juventus en 20 años.