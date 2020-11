¿Inconforme? Lo que dijo Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, luego del triunfo sobre Millonarios

Francisco Henao

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, no quedó del todo satisfecho con el final de la serie ante Millonarios, por Copa Suramericana.



El timonel uruguayo consideró que su equipo no debió sufrir al ir a la definición desde el punto penal, luego de haber hecho un buen trabajo en el tiempo reglamentario.



"Yo creo que el equipo jugó bien, pero estoy triste y amargado porque habiendo jugado como se jugó, habiendo creado, y todos los números, terminamos sufriendo y yendo a penales, pero esto es fútbol", declaró Arias.



Señaló que "Tenemos que mejorar sin ninguna duda, esos detalles que nos llevaron a ponernos en pérdida, porque en la próxima fase eso no nos lo van a perdonar".



El técnico verdiblanco resaltó el trabajo que vienen haciendo sus jugadores, muchos de ellos jóvenes que apenas están afrontando experiencia internacional.



"Tengo un grupo de muchachos que son muy buenos profesionales, la mayoría de ellos están peleando sus primeros campeonatos. Es lógico que a veces se pueda cometer un error ante la presión, estas situaciones dan experiencia", resaltó el técnico uruguayo.