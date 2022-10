Hoy se realiza la ceremonia del Balón de Oro 2022 con Benzema como favorito para ganarla

Todos los caminos apuntan a Karim Benzema. A la sombra de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid durante muchos años y tras verse envuelto en un caso escabroso con su compañero Mathieu Valbuena como protagonista, lo que le apartó de la selección francesa y le impidió ganar el Mundial de Rusia-2018 con los Bleus, pocos habrían colocado al delantero de origen argelino, a sus 34 años, como gran favorito para ganar el Balón de Oro, el lunes en París.



Sus números de la pasada temporada no parecen dejar lugar a dudas de que podría ser Benzema quien suceda al argentino Leo Messi en la ceremonia programada el lunes en el Theatre du Chatelet a partir de la 1:30 p.m., hora colombiana.



Sus títulos de la Liga española y de la Champions con el Real Madrid, además de la Liga de Naciones con la selección francesa, unido a sus 50 goles anotados la pasada temporada, hacen que su coronación parezca anunciada.



En la cuarta edición del Balón de Oro femenino las cosas no parecen tan claras, aunque la española Alexia Putellas y la inglesa Beth Mead ocupan la pole position.



Putellas, ganadora de la última edición y que fue recompensada este año por la UEFA como mejor jugadora del continente, puede retener la corona pese a no disputar por lesión la Eurocopa disputada en 2022, que ganó Inglaterra, con Mead como figura, lo que la convierte en seria aspirante.



Otros aspirantes

Para Benzema, las principales amenazas son el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané y el francés Kylian Mbappé, pero que uno de ellos le arrebatara el trofeo a Benzema sería una sorpresa.



Lewandowski, que no pudo ganar el Balón de Oro en 2020 al haberse anulado debido a la pandemia, brilló a nivel nacional, pero no internacional, igual que Mbappé, mientras que Mané tiene una mejor carta de presentación, siendo finalista en Champions y subcampeón de la Premier con el Liverpool, además de ganar la Copa de África con Senegal.



El propio Leo Messi parece haberle cedido la corona a Benzema, al admitir que el francés se merece este año un premio que el argentino ha ganado siete veces.



"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular. Terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", afirmó el jugador del PSG a la cadena TyC .



Su punto de vista es compartido casi de manera unánime por futbolistas y técnicos. El hecho de que la UEFA también recompensara al francés como mejor jugador de la temporada hace pensar que no se puede escapar la corona a Benzema, que parece haber explotado desde la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 2018, tras muchas temporadas a la sombra del portugués.



"Lo que ha cambiado son todas esas estadísticas de goles, pero mi juego es el mismo desde niño", afirmaba el delantero francés en agosto.



Ausente más de cinco años de la selección gala, entre 2015 y 2021, el delantero no querrá quedarse en ese trofeo individual este año y aspira a ganar el Mundial, en Catar, que no pudo conseguir hace cuatro años cuando su selección venció sin él.



Estaba pagando el peaje por verse envuelto en un presunto chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena por el contenido de un video de carácter sexual. El título mundial sería la guinda del pastel a un excelente año y a una brillante carrera.



Reformado este año, el reglamento del Balón de Oro es todavía más favorable al francés al cubrir desde ahora la temporada deportiva (2021-2022) y no el año civil, lo que incluye el título de la Liga de las Naciones ganado en octubre de 2021 con los Bleus.



Sin favorita en mujeres

En el Balón de Oro femenino, el premio parecía destinado a la inglesa Beth Mead, del Arsenal, declarada mejor jugadora de la Eurocopa ganada por su selección, Inglaterra, en una competición en la que compartió el primer puesto en la clasificación de goleadoras, pero la española, que se llevó el último Balón de Oro, logró ante la sorpresa general el premio de mejor jugadora de la UEFA, pese a estar varios meses lesionada y no haber estado por ello en julio en la competición continental de selecciones.



La ceremonia parisina coronará también al mejor guardameta de la temporada (Trofeo Yashin), prometido al arquero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, y al más destacado joven jugador (Trofeo Kopa).



A estos galardones se une una nueva recompensa, creada en esta edición, el "Premio Sócrates", para destacar la labor de futbolistas, hombres o mujeres, comprometidos en proyectos sociales y caritativos.