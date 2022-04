Hoy se realiza el sorteo del Mundial de Catar 2022: horario y distribución de selecciones

Peligro para los cabezas de serie: Alemania, Holanda, Uruguay o incluso Croacia, vigente subcampeona del torneo, se presentan como principales amenazas para los favoritos en el sorteo del Mundial-2022, hoy en Doha (11:00 a.m.).



¿Quién caerá en el temido 'Grupo de la Muerte'? Seguramente el cabeza de serie que tenga que medirse a alemanes u holandeses tenga muchas opciones de estar encuadrado en él.



Por otra parte, los equipos que no son cabezas de serie (copas 2, 3 y 4) desearán seguramente quedar en el grupo A, el del organizador catarí.

Además de la Francia campeona del mundo en 2018 y de Brasil, cinco veces campeón mundial, entre los favoritos están Inglaterra, semifinalista en el último Mundial y subcampeona de Europa, y España, semifinalista de la Eurocopa el año pasado y en progresión de la mano de Luis Enrique.



En el caso de Argentina, este Mundial puede suponer la última oportunidad para coronar en el torneo a su estrella Lionel Messi, que tendrá 35 años cuando se dispute el torneo. En un caso similar está Portugal con Cristiano Ronaldo (37 años).



Por su parte, la formidable generación belga de Eden Hazard y Kevin De Bruyne, que se mantiene en lo alto de la clasificación Fifa, está también probablemente ante su última gran oportunidad.



El sorteo tendrá como condicionante que equipos de una misma confederación no puedan enfrentarse en la ronda de grupos, salvo en el caso de los europeos, que tienen 13 de los 32 billetes.



La copa 2, más allá de Alemania, Holanda y Croacia, cuenta también con equipos consistentes capaces de llegar lejos.



Allí estarán Dinamarca, semifinalista de la última Eurocopa, una Suiza muy regular desde una década y que eliminó a Francia en la pasada Eurocopa, o Uruguay, dos veces campeón mundial (1930 y 1950), y que vuelve a confiar en figuras como Luis Suárez y Édinson Cavani.



Dos pesos pesados tradicionales de la Concacaf, México y Estados Unidos, completan esa copa.



Estados Unidos vuelven al Mundial, tras haberse perdido el anterior, mientras que México es una presencia habitual y no se pierde la competición desde 1990.



Quedan todavía tres plazas por determinar en la copa 4, entre las cuales está el vencedor de una repesca europea en la que está inmersa Ucrania, cuyos partidos fueron aplazados por la guerra. Ucrania debe medirse primero a Escocia y el vencedor de ese duelo se disputará el 13º billete europeo contra Gales.



Por su parte, Perú, quinto del grupo único suramericano, se enfrentará en un repechaje a Emiratos Árabes Unidos o Australia, mientras que Costa Rica lo hará contra Nueva Zelanda. En ambas ocasiones, el duelo será en junio en Catar.



Así quedaron los bombos para el sorteo:

Copa N.1 (cabezas de serie): Catar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal.



Copa N.2: México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia.



Copa N.3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur, Túnez.



Copa N.4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vencedor del Gales Vs. Escocia o Ucrania, vencedor del Nueva Zelanda - Costa Rica, vencedor del Perú Vs. Emiratos Árabes Unidos o Australia.