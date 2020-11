¡Hospitalizado! Diego Maradona fue internado y estará bajo vigilancia médica

Juan Carlos Pamo

La leyenda argentina del fútbol Diego Maradona fue ingresado este lunes a una clínica privada de la ciudad de La Plata, al sur de Buenos Aires, para someterlo a chequeos médicos, informó su médico personal Leopoldo Luque.



"No es un cuadro grave ni vinimos de emergencia. Hoy pasa la noche internado aquí", dijo Luque a la prensa a las puertas de la clínica en La Plata.



Aunque no trazó un diagnóstico del cuadro de Maradona, explicó que se le practicarán una serie de chequeos.



"Es un paciente de edad con muchas presiones en su vida, es un momento en el que hay que ayudarlo, es muy difícil ser Maradona", dijo el médico, que descartó que la internación tenga relación con la pandemia de coronavirus o responda a una situación de urgencia.



"Diego está bien, pero puede estar mucho mejor. Yo no lo vi como quisiera verlo, tuve una charla previa con él, le dije 'vamos a una clínica para mejorar un poco' y dijo 'bueno vamos'", relató Luque sobre la conversación en la que se resolvió la internación, cuya prolongación dependerá de los resultados de los chequeos.



Consultado sobre si se evalúa un próximo traslado a una clínica para recuperación de adicciones Luque fue tajante. "No y no vale la pena hablar de tonterías".



Maradona, actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, había acudido el viernes a dirigir a sus jugadores en el día de sus cumpleaños 60, pero tras permanecer media hora en la cancha se retiró ayudado por sus asistentes.



"Me parte el alma verlo así", había escrito el día siguiente en Twitter Gianninna Maradona, una de las dos hijas que tuvo de su matrimonio de 24 años con Claudia Villafañe, de la que se divorció en 2000.



Con tapabocas y paso vacilante, Maradona había ingresado a la cancha el viernes adonde fue homenajeado por su cumpleaños, aunque se lo vio con muchas dificultades para caminar.



"Yo no lo fui a ver ese día, pero el día anterior estaba muy bien", dijo su médico personal.



Su presencia en el estadio platense había estado en duda debido a que uno de sus custodios había presentado síntomas compatibles con covid-19, aunque las pruebas resultaron negativas.



Maradona reside en Brandsen, al sur de la ciudad de Buenos Aires y a sólo 10 minutos de Estancia Chica, el centro de entrenamientos del club Gimnasia y Esgrima.



En esa casa ha permanecido desde que se inició el confinamiento en Argentina por la pandemia en marzo pasado.



Allí Maradona cumple una rutina de ejercicios físicos y kinesiología supervisada por su médico personal.



El viernes recibió una lluvia de saludos por su 60 cumpleaños de personalidades del ámbito deportivo nacional e internacional así como también del mundo de la política, el arte y la cultura.



A lo largo de su vida tuvo muchos problemas de salud, algunos relacionado con una vida de excesos que lo llevaron incluso al borde de la muerte.



En 2000 tuvo una crisis cardíaca por sobredosis de drogas en el balneario uruguayo de Punta del Este y le siguió un largo tratamiento con altas y bajas en Cuba.



En 2004, y con más de 100 kilos de peso, otra crisis cardíaca y respiratoria lo sorprendió en Buenos Aires, pero se recuperó.

Tras una cirugía de estómago logró bajar 50 kilos.



En 2007 el exceso de consumo de alcohol motivó una nueva internación por una hepatitis tóxica.



Su último problema de salud fue en las rodillas, por lo que debió someterse a cirugías para colocarse prótesis.