Hinchas del Real Madrid "son unos desagradecidos", dice el empresario de Bale

Daniel Molina Durango

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, que acaba de ser cedido por el Real Madrid al Tottenham, calificó a los aficionados blancos de "desagradecidos" por no valorar "todo lo que hizo" el jugador, señaló este martes en declaraciones a la BBC.



"En mi opinión, no fue tratado correctamente después de todo lo que hizo por un gran club", señaló Barnett.



"Pienso que cosas salieron mal. Es difícil señalarlo, pero alguien que logró lo que él logró para el club, en siete años, debería haber sido tratado mejor", añadió.



"No quiero culpar a nadie. Pienso que los fans fueron desagradecidos y que el club no ayudó. Esto es lo que creo", añadió.



Bale, que no podrá jugar hasta dentro de un mes por lesión, fue cedido a los Spurs por una temporada y después deberá regresar al Real Madrid para cumplir su último año de contrato.

"Ojalá que no surga el tema (del regreso). Tendrá tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse y un simple acuerdo hará el resto", vaticinó el agente sobre el jugador de 31 años.



Bale, ganador de cuatro Champions y dos ligas en su periplo en la capital de España, había sido fichado por el Real Madrid por una cantidad récord en 2013, 85 millones de libras (110 millones de dólares, 93 millones de euros).