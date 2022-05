Hinchas del Atlético de Madrid recordaron cuando Santos Borré fue fichado en 2015

Rafael Santos Borré consiguió este miércoles el título de la Europa League siendo la gran figura del Eintracht Frankfurt marcando un gol y anotando el penal definitivo.



El gran ascenso futbolístico del delantero colombiano ha puesto a hablar a propios y extraños. Entre ellos, a los hinchas del Atlético de Madrid, quienes recordaron cuando en su momento Borré llegó al equipo colchonero junto al portugués Diogo Jota.



'La máquina' fue adquirido por el Atlético en junio de 2015, luego del título del Deportivo Cali de la Liga de ese entonces. Sin embargo, no fue sino hasta el verano de 2016 cuando 'cruzó el charco' y se vistió con la camiseta del equipo español.



En ese momento, llegó junto al portugués Diogo Jota y eran la gran apuesta del Atlético de Madrid para el futuro.



Pero lastimosamente Santos Borré no contó con el respaldo del técnico argentino Diego Simeone, tanto al punto que lo prestó al Villareal y luego al River Plate, este último donde logró brillar consiguiendo seis títulos -entre ellos la Copa Libertadores de 2019-.



En ese entonces el Atlético buscó repatriar al delantero colombiano, pero ya fue decisión de Borré en quedarse en Argentina y potenciar más su condición deportiva para regresar a Europa.



Ahora, los hinchas del 'colchonero' les tocó ver a través de la televisión como Rafael Santos Borré fue la gran figura del Eintracht Frankfurt en la final de la Europa League y lamentaron no tenerlo en sus filas. Sumado a que el otro delantero, el portugués Diogo Jota, disputará con el Liverpool la final de la Champions League frente al Real Madrid.