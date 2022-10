"Hay que tratar de ganar la confianza": Luis Díaz luego del triunfo en Champions League 

Liverpool consiguió una victoria importante en casa ante el Rangers por el Grupo C de la Champions League. El colombiano Luis Díaz jugó el partido completo y fue clave para el desarrollo del juego de los 'Red Devils'.



"No veníamos tan bien en los anteriores juegos, pero gracias a Dios se pudo conseguir un buen resultado. Hay que tratar de ganar la confianza que necesitamos para conseguir los triunfos y objetivos. Se hizo un gran partido, cada quien dio lo mejor de sí", comentó Luis Díaz.



El 'Guajiro' se refirió al sistema de juego que utilizaron para este partido. Un cambio en el orden del técnico alemán Jurgen Klopp, que le funcionó.



"Es una formación distinta, creo que también si la sabes llevar te hace funcionar en el tema de la presión, de estar bien parados, de saber jugar defensiva y ofensivamente. Tratar de copiar lo que el míster nos pide, llevarlo al campo y hacerlo bien. Depende de cada uno de nosotros".



Liverpool encontró un buen resultado con goles de Alexander Arnold y Mohammed Salah. Luis Díaz no gritó gol en esta oportunidad, pero estuvo activo en cada ataque de los 'Reds'.



"Es la característica de este equipo, la intensidad, la presión alta, ser intenso en cada pelota. Sabemos que si se ganan más duelos salen mejor las cosas. Ojalá nunca falte esa intensidad" añadió el guajiro.



Por último, Luis Díaz aseguró que ahora tienen la cabeza para el partido contra el Arsenal del fin de semana y que llegarán motivados con esta victoria clave en Anfield.



“Va a ser muy importante estar concentrados en el comienzo del juego como lo hicimos hoy. Sabemos el grupo que tenemos y para nosotros fue importante ganar para tomar más confianza. Ellos vendrán a hacer lo que están haciendo, nosotros vamos por la victoria y ojalá la podamos conseguir”.