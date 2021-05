¡Hay debate! Realización de la Copa América en Colombia y Argentina es una 'pelota' caliente

Francisco Henao

Una 'pelota' caliente. Esa es la analogía más sencilla —y también precisa— para definir lo que es la Copa América 2021, que está programada para jugarse entre el 11 de junio y el 10 de julio de este año en Colombia y Argentina.



La pandemia del Covid-19 hizo que el torneo, propuesto originalmente para el 2020, se tuviera que correr un año para que así la Conmebol pudiera planear su exitosa realización, pero a un mes del puntapié inicial en Buenos Aires, lo único cierto es que en los dos países organizadores se viven situaciones complicadas en la salud y el orden público que generan dudas.



Mientras que Colombia está sumida en el caos por los días de manifestaciones y revueltas contra el gobierno de Iván Duque y por los saqueos y vandalismo que se están presentado en las ciudades, en Argentina preocupa el creciente número de casos y muertes por coronavirus: el país gaucho ya superó el umbral de los 66.000 fallecimientos a causa de la enfermedad.



Esto no quiere decir que el covid no sea un asunto alarmante en territorio colombiano, donde el llamado tercer pico ha venido elevando la meseta de casos.



Lo que sucede es que la situación social y la crisis de orden público que se vive en el país ha hecho que le cobertura mediática cambie de foco.



En los noticieros principales ya no se cuentan los contagios, sino la cantidad de saqueos en supermercados y bombas de gasolina; poco se habla de las muertes por la enfermedad, pero sí de las víctimas y heridos de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía; y la cifra de vacunados se ve opacada por la reveladora estadística del Dane: en el 2020, la pobreza en Colombia llegó al 42, 5 %, que equivale a 21 millones de personas.

El estadio Pascual Guerrero ha albergado la Copa América del 2001 y el Mundial Sub-20 de la Fifa en el 2011.

El fútbol, damnificado

Bajo ese contexto, el balón se ha visto perjudicado a nivel nacional e internacional.



Las semifinales de la Liga no han podido llevarse a cabo porque falta que se juegue el último partido de cuartos de final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, aplazado por la incontrolable situación que se vive en la capital vallecaucana y sus alrededores.



El encuentro se tenía que disputar el sábado 1 de mayo y, al parecer, se realizará el 14 de este mes, retrasando todo el calendario.



Recién esta semana, Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, avisó que, de continuar la situación, se podría cancelar la Liga.



“Vamos a pensar qué pasa día a día, pero es una posibilidad latente por lo que sucede en el país”, dijo.



Y a nivel continental, los equipos colombianos no pudieron jugar en sus estadios los partidos de Copa Libertadores y Suramericana, y tuvieron que buscar ‘asilo futbolístico’ en Paraguay, Ecuador y Perú.



Pese a esta situación, Iván Duque, el presidente de la República, mantiene firme a Colombia como sede de la competición. “Sería absurdo no hacer la Copa”, aseguró esta semana.



Sin embargo, desde la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), se ve con angustia el drama que se vive en territorio nacional.



De hecho, el pasado viernes, Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol, aseguró que se encuentra preocupado por el tema.



“Estamos encima de todo lo que está pasando y nos encontramos preocupados. Cambiamos los partidos de esta semana que se jugaban allí por un tema de garantías y para no complicar más las cosas, porque en caso de haber tenido problemas en estos juegos ya directamente sería difícil jugar ahí la Copa América. Sería una mancha fuerte y un enorme riesgo”, indicó.



Un sector de la prensa nacional, por su parte, se ha mostrado en desacuerdo con organizar la Copa.



Nicolás Samper, periodista deportivo bogotano, considera que lo más sano es “renunciar a ser sede”.



“Es lo más conveniente de acuerdo a lo que se vive a tan poco tiempo de arrancar y porque al parecer se nos olvidó que estamos en una pandemia que sigue cobrando víctimas. Convendría desistir porque, además, el riesgo de que el fútbol se convierta en una cortina de humo frente a los execrables hechos ocurridos en la última semana, es latente”, opinó.



A lo largo de la semana, además, usuarios colombianos de la red social Twitter hicieron tendencia un hashtag que se llamó: “#CopaAmérica2021”, en donde muchos manifestaron su desacuerdo con la realización del torneo.



Juan José Buscalia, reconocido periodista argentino, también considera que la situación es complicada, aunque dice que hay un margen de espera.



“Hay que ver cómo evoluciona la situación en Colombia de aquí a un mes, porque como están las cosas, si arrancara hoy, sería muy duro”, sostuvo.

Covid complica a Argentina pero la Copa sigue firme

Sergio Maffei, periodista del Diario Olé, uno de los más importantes en suelo argentino, dice que la situación del coronavirus en Argentina “está delicada” y que se espera una tercera ola de contagios en aproximadamente un mes, cuando llega el invierno.



A pesar de esto, afirma que no hay razones para pensar que el certamen continental no se llevará a cabo en su territorio.



“Más allá de la situación sanitaria, todos dicen que se mantiene la organización, aunque para ser sincero, acá la gente ve lejos la Copa, porque está más interesada en el remate del torneo argentino y la Libertadores”, remarcó.



Buscalia, por su parte, considera que la Copa se puede realizar a pesar de la pandemia.



“Esto que nos está pasando es universal, pero la Libertadores y la Suramericana se han venido jugando semana a semana. Entonces, si la Copa se disputa a puerta cerrada, con solo diez delegaciones (cinco en cada país), creo que es manejable”, analizó.



¿Y Paraguay? En los últimos días trascendió con fuerza el rumor de que Paraguay estaría dispuesto a ser sede de la Copa América en caso de que Colombia y Argentina no pudieran cumplir con su compromiso.



No obstante, hasta el momento esa posibilidad solo ha sido eso, un rumor.



“El pueblo paraguayo está con el colombiano y entiende su lucha. Creo que las dos sedes originales se mantendrán por el trabajo que ambos países vienen haciendo desde el año pasado, pero por si las dudas, Uruguay y Paraguay podrían recibir el evento”, indicó Édgar Cantero, periodista de Espn en el país guaraní.



A poco más de un mes del inicio de la Copa, el balón está caliente, y nadie sabe con certeza qué pueda llegar a pasar con él.

Un recuerdo de hace 20 años

Hace dos décadas, Colombia organizó la Copa América del 2001 en medio de un contexto social complicado por el conflicto armado.



En el 2001, varios atentados y secuestros realizados por las Farc pusieron en duda la realización del certamen. De hecho, Argentina, la gran favorita para ganar el torneo, eligió no venir por motivos de seguridad.



En esa oportunidad, Colombia se terminó consagrando como campeona de América por primera vez luego de vencer en la final a México por 1-0 con un gol de cabeza de Iván Ramiro Córdoba.



México, Costa Rica y Honduras fueron las selecciones invitadas.

En esta oportunidad no habrá combinados invitados. Australia y Catar decidieron no participar.



La Copa América 2021 se realizará de forma paralela con la Eurocopa.