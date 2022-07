Guardiola aclaró la situación de Neymar y su posibilidad de llegar al Manchester City

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, desmintió el miércoles las informaciones de la prensa que indicaron que el brasileño Neymar había sido ofrecido a su club por el París Saint-Germain, en el marco de un intercambio de jugadores.



"No es verdad. Lo siento por ellos, pero su información es falsa", declaró el técnico catalán en una conferencia de prensa en la gira de pretemporada del City en Estados Unidos.



Guardiola se refería así a un artículo del periódico francés Le Parisien que afirmaba que Neymar podría entrar en una operación de intercambio para que el PSG se hiciera con algún jugador del Manchester City.



El artículo precisaba que "el club entrenado por Pep Guardiola respondió con una negativa a esta posibilidad" y que el entrenador del City no quería "desequilibrar la construcción de su grupo con la llegada de una estrella así".



"Neymar es un jugador increíble y, por las informaciones que tengo, es una persona increíblemente amable. Así que dejadle en paz, dejadle expresar su talento increíble en París", añadió Guardiola sobre ese tema, recordando que en cada pretemporada "parece que el Manchester City va a fichar 150 jugadores".



El Manchester City dio ya uno de los grandes golpes del mercado de la pretemporada europea al fichar al joven prodigio noruego Erling Haaland, hasta ahora en el Borussia Dortmund.



El arquero Stefan Ortega (ex Arminia Bielefeld), el mediocampista Kalvin Phillips (ex Leeds United) y el atacante Julián Álvarez, contratado hace unos meses pero que se quedó un tiempo a disposición del River Plate, se han unido igualmente al club para el nuevo curso.



El club campeón de la pasada Premier League se ha desprendido recientemente de dos jugadores ofensivos, el brasileño Gabriel Jesús y el inglés Raheem Sterling, que se unieron a Arsenal y Chelsea, respectivamente.