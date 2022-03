¡Goleada en el Bernabéu!: Barcelona arrolló 4-0 al Real Madrid en su casa por La Liga

El Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con doblete de Aubameyang, este domingo en el clásico de la 29ª jornada de Liga, confirmando la vuelta a su mejor nivel tras una primera parte de la temporada muy complicada.



Los goles de Pierre-Emerick Aubameyang (12, 53), de Ronald Araujo (38) y Ferran Torres (47) devolvieron al Barça al tercer puesto liguero y frenaron en seco al líder merengue.



El Barça volvió a ganar un clásico después de cinco enfrentamientos sin imponerse a los blancos, que perdieron la ocasión de dar un golpe de autoridad a LaLiga.



Los blancos echaron de menos a su goleador Karim Benzema, en un encuentro en el que apenas fueron rival para los azulgranas, entre imprecisiones delante y debilidad defensiva atrás.



El Real Madrid empezó avisando con un tiro cruzado de Federico Valverde que obligó a estirarse a Marc-André Ter Stegen (7), pero después sólo el Barça llevó peligro haciéndose el amo del partido y el balón.



Apoyado en el dominio del balón y las rápidas llegadas por las bandas de Ousmane Dembélé y Ferrán Torres, el Barça acosó la portería contraria.



Dembélé fue una auténtica pesadilla para Nacho, incapaz de parar las entradas del extremo francés.



Aubameyang abrió el camino

Tras un disparo a bocajarro atajado por Thibaut Courtois (12), Aubameyang aprovechó un centro desde la derecha de Dembélé al área para abrir el marcador de cabeza (29).



Aubameyang pudo ampliar su cuenta con otro disparo que paró Courtois (35), que poco después no pudo hacer nada ante el remate de cabeza de Ronald Araujo en un córner (38).



El Barcelona se escapaba en el marcador ante un Real Madrid muy impreciso en sus acciones y en su presión, que perdió una ocasión de oro en un mano a mano de Vinicius perdido con Ter Stegen (36).



Los cambios en el descanso tampoco sirvieron para reanimar a un Real Madrid, que en el 47 recibió el tercero en un remate solo en el área de Ferran Torres a pase de Aubameyang (47).



El delantero franco-gabonés repitió gol poco después en una internada culminada con un globo sobre la salida de Courtois (53).



Tras unos minutos de suspense, el videoarbitraje validó el tanto de Aubameyang.



El delantero franco-gabonés, llegado sobre la campana en el mercado de enero, continúa su buena racha, acumulando ya nueve goles en once partidos.



El 4-0 en el marcador fue un mazazo para el Real Madrid que con todavía media hora de partido por delante dio la impresión de bajar los brazos.



Frenazo en LaLiga

El Barça siguió manteniendo el control de la pelota, pero tras 70 minutos de despliegue físico, dio un paso atrás dando algo de aire a su rival.



El Real Madrid aprovechó la relajación del Barça para tratar de acercarse al contraataque, pero se encontró con el buen hacer en defensa de los azulgranas, que a la contra también hacían mucho daño en un Real Madrid partido por la mitad sobre el campo.



Courtois, que evitó que la goleada fuera aun mayor sobre el césped del Santiago Bernabéu, volvió a aparecer para atajar un disparo de Memphis Depay (79), que había entrado al campo por Aubameyang (71).



Al Barça le bastó con seguir controlando el balón para mantener al Real Madrid lejos de su área y asegurar una victoria de prestigio en el feudo de su rival.



El Real Madrid no supo aprovechar el tropezón del Sevilla, su más inmediato perseguidor, que empató 0-0 con la Real Sociedad este domingo, mismo resultado que el Betis en su visita al Celta de Vigo, resultados decepcionantes para las aspiraciones de los dos clubes sevillanos.



El Sevilla está a nueve puntos del líder Real Madrid.



Los empates del domingo suponen otra decepción para Sevilla y Betis, eliminados de la Europa League esta semana.



El empate tampoco le sirve a la Real Sociedad, en plena lucha por los puestos de Liga de Campeones.