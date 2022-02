Gilmar Bolívar, futbolista colombiano en Ucrania pide ayuda para volver a casa

El colombiano Gilmar Bolívar de la segunda división de Ucrania pide ayuda para salir del país y volver a casa.



En la madrugada de este jueves en el país ucraniano se dieron ataques por parte de Rusia, además, de una invasión militar. Bolívar, confesó que se quiere devolver a su país, pues debido a la problemática tiene miedo, no maneja el idioma y está solo sin el apoyo de nadie.



"Yo quiero irme a mi casa. Estoy buscando ayuda con mi empresario. En estos momentos es imposible sentir tranquilidad. No hay nada que lo pueda calmar a uno"., añadió en diálogo con 'Blu radio'.



Gilmar vive desde 2021 en Leópolis (Lviv), en el oeste de Ucrania, a 7 horas en tren desde la capital Kiev.



"Yo sentí que tembló. Tembló mi cama, tembló mi piso. Estoy muy angustiado", expresó esta mañana Gilmar Bolívar sobre los bombardeos que se están dando.



El futbolista comentó que ha buscado ayuda con Cancillería colombiana, pero todavía no ha sido posible.



"Yo quiero decirles que existo, que estoy acá, que hace mucho tuve la intención de comunicarme con ellos. Desde que empezó esto, traté contactarme con ellos pero no se han comunicado conmigo", clamó.



El presidente Iván Duque anunció esta mañana que el Gobierno adelanta esfuerzos para evacuar a todos los colombianos:



"Hace más de un mes se hizo una actualización del censo de compatriotas en ese país. Fueron identificados 68 connacionales y 28 ciudadanos extranjeros que hacen parte del núcleo familiar de estas personas. Se han venido adelantando conversaciones con varios países y con la Cancillería para facilitar la salida de territorio ucraniano de nuestros compatriotas".



"El gobierno declaró un estado de conmoción y ahora estamos trabajando para traer de vuelta a los colombianos en Ucrania. El alcalde declaró un toque y queda y les pedimos que sigan las recomendaciones. Apenas se levanten esas medidas iremos por nuestros colombianos", dijo la canciller Martha Lucía Ramírez.