Frank Fabra y Sebastián Villa, campeones con Boca Juniors en el fútbol argentino

Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino al empatar 2-2 con Independiente este domingo, mientras que Racing terminó como escolta al perder por 2-1 ante River Plate.



En la última fecha del campeonato de local, la Bombonera, Boca sufrió pero igualó con Independiente con goles de Guillermo Pol Fernández (34) y el colombiano Sebastián Villa (49). Leandro Fernández (34, de penal) y Nicolás Vallejo (80) anotaron para los Diablos Rojos.



El empate le daba a Racing la chance de ser campeón, pero la Academia perdió 2-1 como local el clásico con River, en un cotejo que los albicelestes ganaban con gol de Matías Rojas (56, de penal). Sin embargo, el colombiano Miguel Borja (79 y 90+4) convirtió un doblete para darle la victoria a los Millonarios en el último partido de Marcelo Gallardo como DT de River.



Boca llegó a la última fecha como líder del certamen apenas un punto por delante de Racing, en una definición incierta, porque en la última jornada los dos se enfrentaban con los archirrivales de su rival directo, ya que los Xeneizes recibían a Independiente, y River visitaba a la Academia en Avellaneda.



En una definición tensa, las primeras emociones llegaron en la Bombonera, con un Boca que atacaba, con la determinación de lograr el triunfo que le permitiera festejar sin depender de lo que sucedía en la cancha de Racing.



Pero fue Independiente el que enmudeció por un rato a los más de 50.000 hinchas de Boca, con el penal sancionado por infracción del peruano Luis Advíncula a Lucas Rodríguez, y que Leandro Fernández (32) mandó a la red con un potente y esquinado remate a la derecha de Rossi.



Con ese resultado, y el empate parcial en Avellaneda, tanto Boca como Racing pasaban a compartir el primer puesto, por lo que surgía la posibilidad de una finalísima de desempate, pero esa chance duró poco, ya que enseguida el Xeneize alcanzó la igualdad, en un cabezazo de Pol Fernández (34) tras un centro de Oscar Romero.

- Despedida de Gallardo, título de Boca-

En simultáneo al partido de Boca, Racing dominaba a un River en baja forma, en lo que era el último partido oficial de Marcelo Gallardo como entrenador ‘millonario’, tras un ciclo de más de ocho años al frente de la banda roja.



La balanza empezó a inclinarse en el amanecer del segundo tiempo, cuando Boca dio vuelta el resultado, en un excelente tiro libre de Sebastián Villa (49) al rincón derecho, apenas minutos después de que el colombiano, recuperado de una severa lesión, ingresara en lugar de Romero.



El 2-1 ya no le dejaba chances a Racing, que de todos modos no cejó en sus intentos y consiguió un penal por una embestida de Pinola sobre Enzo Copetti, y el paraguayo Matías Rojas (56).



Pero las emociones crecerían en los últimos minutos, porque ninguno terminaba de despegarse en los resultados, y así en un minuto los festejos volvieron a cambiar de lado, porque Nicolás Vallejo le daba de cabeza el 2-2 a Independiente, y casi a la vez, en Avellaneda, el colombiano Borja estampaba el 1-1 para River.



Y Racing iba a tener una oportunidad de oro para quedarse con el campeonato, porque a los 87 minutos Herrera le cometió penal a Mura, y nuevamente la Academia estaba a once metros de la consagración, pero Franco Armani (89) le atajó el remate a Jonathan Galván, acción que se festejó casi como un gol en la Bombonera.



El marcador en la cancha de Boca ya no se movió, con miles de almas pendientes de lo que pasaba en Avellaneda, donde River terminó de sentenciar el sueño de Racing en un contraataque, que Borja (90+4) definió tras una serie de rebotes y establecer el 2-1 definitivo.



De este modo, Boca celebró su 35º torneo de Liga, dos años después de obtenerlo en la temporada 2019/20, y el segundo en esta temporada, en la que también se adjudicó en junio pasado la Copa de la Liga.