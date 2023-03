Fracaso: el Junior de 'Juanfer' Quintero y Bacca fue eliminado de la Suramericana por Deportes Tolima

Deportes Tolima le infligió la primera gran derrota del año al Atlético Junior, al eliminarlo en partido único de la Copa Suramericana.



El onceno pijao ganó 1-0 en el Murillo Toro de Ibagué con un gol de Junior Hernández a los 6 minutos de juego.



Junior no pudo avanzar en el torneo, pese a la alta inversión que hizo para esta temporada con el fichaje de jugadores importantes, entre ellos Juan Fernando Quintero, además de la presencia del veterano Carlos Bacca en su formación.



Después del gol, el onceno pijao se replegó sobre su sector, le dio la iniciativa al visitante, y cuando pudo contragolpeó con jugadores rápidos en ataque.



Junior tuvo en Juan Fernando Quintero al jugador que siempre intentó ordenar y organizar las acciones ofensivas del tiburón, pero no encontró eco en sus compañeros, porque hasta Carlos Bacca lució desconectado, hasta el punto de ser sustituido promediando el periodo complementaria.



Un tiro libre de Quintero y unas aproximaciones de Carlos Sierra, fueron las posibilidades que tuvo el Junior, que por mucho que lo intentó, no pudo llegar al empate.



Mientras Junior, equipo que hizo alta inversión este año, se despide de la Suramericana muy prematuramente, el Tolima avanza de ronda en el torneo internacional.