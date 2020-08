¿Fin de una era? El Barcelona requiere una alta cirugía luego del fracaso en Liga de Campeones

Francisco Henao

El estruendoso nuevo fracaso del Barcelona en Liga de Campeones, esta vez con derrota por paliza (2-8) el viernes ante el Bayern Múnich en Lisboa, encendió el debate sobre la urgencia de hacer una reestructuración tanto deportiva como administrativa en el equipo catalán.



Del último título logrado en la Champions ya han pasado cinco años; ello, sumado a una actual temporada nefasta, en la que el Barcelona falló en sus otros dos grandes objetivos: la Liga española y la Copa del Rey, tienen a muchos pensando en que ya se cumplió un ciclo y por eso hay que renovar la plantilla.



El primero en hacerlo, en una clara autocrítica, fue el defensa Gerard Piqué, quien ya suma 12 años en el cuadro culé, y después de la humillante caída ante el Bayern, se atrevió a decir que el Barsa había tocado fondo.



“¿Fin de ciclo? No sé como catalogarlo, hemos tocado fondo, tiene que haber cambios en todas las facetas, no solo jugadores, llega un momento en el que se demuestra que en Europa no competimos y en la Liga nos daba, pero ya no... Es la cruda realidad. Llega un punto en el que no se puede enmascarar más, es algo inaceptable”, expresó Piqué.



Sus palabras fueron recogidas por el presidente del equipo, Josep Maria Bartomeu, quien señaló que “Piqué tiene razón y ahora nos toca tomar decisiones. Algunas las teníamos tomadas ya antes de la Champions y otras las tomaremos estos días. A partir de ahora las iremos anunciando”.



Lluis Mascaró, periodista catalán, dijo que la cirugía en el equipo azulgrana, empezando por la salida del técnico Quique Setién, debe ser grande después de lo del viernes y de los últimos años.



“Setién no puede seguir ni un día más porque no tiene ni jerarquía ni ánimo para enderezar el rumbo de la nave tras el naufragio. Pero echar al técnico no debería ser la única medida. Porque el Barsa está agonizando. En un fin de ciclo irreversible. Y la cirugía debe ser absoluta”, señaló el columnista del diario Sport.



¿A dónde apunta?

La primera gran preocupación e incertidumbre para los seguidores del Barcelona es si su máxima estrella, Lionel Messi, seguirá después de otro fracaso en Liga de Campeones.



Luego las miradas acusadoras apuntan a directivos y jugadores que no han dado la talla como Nelson Semedo, Jordi Alba y Gerard Piqué por sus últimas dos temporadas, Iván Rakitic, Antoine Griezmann y el siempre lesionado Ousmane Dembelé, que poco ha jugado.



“El Barcelona necesita un revolcón, echar a esta Junta presidida por Bartomeu que solo han pensado en dinero; en cuanto a jugadores, cumplieron su ciclo Piqué y Sergi Busquets, prescindir de Semedo y mirar un recambio con Dembelé. Habría que buscar la vuelta de Neymar y dos mediocentros muy buenos para que le ayuden a Messi, y traer a Xavi como técnico”, dijo Pedro Pablo Bonilla, colombiano radicado en Barcelona y fundador de una de las peñas del cuadro catalán.



Ramón Besa, periodista de El País de España, considera que se debe refrescar el equipo porque hay una plantilla cansada y envejecida por el paso de los años.



“Hay un envejecimiento de la plantilla. La mayoría de titulares, el núcleo vital, son los que ganaron la Champions de 2015 en Berlín: Piqué, Alba, Busquets, Luis Suárez, Messi. Todos superan los 30 años. Además, la regresión es manifiesta, cada vez se gana menos y se ha perdido liderazgo en el banquillo y dirección deportiva. Los que manejan el club no saben lo que quieren”, dijo Besa.



Sobre el futuro de Messi, el periodista español manifestó que “está cansado y aburrido. No soporta perder y últimamente no gana. Ya no confía en la junta porque le prometieron hacer un equipo competitivo y cada vez es peor. E próximo año hay elecciones a la presidencia y todo puede cambiar”.



Por su parte, Miguel Simón, relator de Espn, expresó que el equipo puso en el pasado una vara muy alta en cuanto a títulos, y eso le ha costado ratificarlo.



“Se han presentado otras situaciones, refuerzos que no han sido los mejores y técnicos que no han sabido maximizar los recursos que tienen; hay que ir moldeando el equipo con los conceptos de un técnico claro”, señaló Simón.



Agregó que “uno no sabe a fondo cuáles son las situaciones que se presentan en la interna, pero por algo Messi paró la extensión de su contrato; además, se ha gastado mucho dinero por jugadores que no han rendido y hay detalles administrativos que no han sido claros y por eso los dirigentes hoy son los más apuntados por la hinchada”.



El tema en el Barcelona comienza ponerse candente y todo apunta a que habrá revolcón en la plantilla para tratar de sanar unas heridas que hoy están muy abiertas.



El grito “Sinvergüenzas” que un grupo de hinchas les ofreció a los jugadores el viernes a la entrada del hotel Sheraton de Lisboa, después del partido ante el Bayern, demuestra que hay sed de noticias buenas para calmar tanta frustración.



La palabra la tienen el presidente Josep Maria Bartomeu y su junta, un equipo directivo que hoy no goza de credibilidad entre la hinchada.



Pero ellos, contra viento y marea, deberán tener cabeza fría para comenzar la cirugía del Barcelona, empezando por la permanencia o no de su máxima estrella, el argentino Lionel Messi.