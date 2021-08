¡Fin de la polémica!: James Rodríguez despejó dudas sobre su situación con la Selección

Sobre el mediodía de Colombia, el mediocampista James Rodríguez se conectó a Twitch para conversar con sus seguidores y la expectativa era alta, pues varios quería conocer sus posturas con respecto a su no convocatoria para las Eliminatorias.



Para sorpresa de muchos, el cucuteño se vio en un tono calmado y fue sincero a una de las preguntas sobre su relación con el cuerpo técnico que lidera el vallecaucano Reinaldo Rueda y algunos de sus compañeros de selección.



“Quiero darle buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico, no tengo nada contra ellos; no tienen nada contra mí", manifestó el jugador del Everton inglés.



Renglón seguido dijo: "Quiero enviarles toda la energía para que hagan los 9 puntos, si Colombia gana, el país está contento. Soy fan numero uno de mi Selección”.



Con estas declaraciones se cierra el capítulo de la relación 'tensa' que algunos medios manifestaban entre James Rodríguez y el cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores.



En lo que tiene que ver con la 'tricolor', sigue la incertidumbre sobre el viaje de los jugadores europeos a Sudamérica, por las restricciones que están poniendo los gobiernos para los que visiten los países que están en la 'lista roja' por la Covid-19.



Aquí las declaraciones de James Rodríguez:

¿FIN DE LA POLÉMICA?



James Rodriguez en su Twitch “NO TENGO nada en contra del cuerpo técnico (…) soy fan #1 de la SELECCIÓN COLOMBIA”



OJO a sus DECLARACIONES pic.twitter.com/64oDd1KwXF — Futbol colombiano (@Futbolfpc) August 25, 2021