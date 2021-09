FIFA autoriza a futbolistas suramericanos a jugar con sus clubes ingleses

Los futbolistas sudamericanos y mexicanos que disputan el campeonato inglés podrán jugar con sus clubes este fin de semana después de que sus federaciones nacionales hayan retirado al petición de sanción por no haber comparecido en la última ventana internacional, anunció la FIFA este sábado.



Algunos clubes de la Premier League, como los dos de Mánchester (United y City), Liverpool, Chelsea y Leeds se negaron a que sus futbolistas latinoamericanos viajasen a sus países de origen para disputar los últimos clasificatorios para Catar-2022 ya que a su regreso hubiesen tenido que cumplir un aislamiento de 10 días impuesto por las autoridades sanitarias británicas como consecuencia de la pandemia.



Por este motivo, las Federaciones de Brasil, Chile, Paraguay y México habían reclamado a la FIFA que aplicase la norma que suspende por cinco días a todos aquellos futbolistas que no acudan al llamado de sus selecciones, por lo que no habrían podido disputar los encuentros de la 4ª jornada de la Premier League, este mismo fin de semana.



Esta decisión de algunos clubes ingleses afectaba también a algunos jugadores africanos, como Mohamed Salah, liberado por el Liverpool solo para jugar el segundo partido de Egipto contra Gabón, después de haberse perdido el primero contra Angola.



La FIFA admitió en un comunicado que "los jugadores no tienen control sobre la situación extrema causada por la pandemia de COVID-19 y las restricciones sanitarias que hay impuestas actualmente" a los viajeros procedentes de una serie de países integrados en una lista "roja" donde hay más incidencia de la pandemia, entre ellos los de Sudamérica.



"Como señal de buena fe, buena voluntad y cooperación", las federaciones afectadas "han tomado la decisión de retirar sus quejas en relación con los jugadores que juegan en Inglaterra, y los jugadores destinados a jugar en Inglaterra, que no fueron liberados para los recientes partidos internacionales", añadió el organismo.

- Silva y Fred podrán jugar la 'Champions' -

Eso significa que los brasileños Ederson y Gabriel Jesus podrán jugar este sábado con el Manchester City, Fred con el United, Alisson, Fabinho y Firmino con el Liverpool, Raphinha con el Leeds y Thiago Silva con el Chelsea.



El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp se había mostrado el viernes muy crítico con las federaciones sudamericanas: "Todos sabemos que estamos en medio de una pandemia, es difícil para todas las partes, la vida y el fútbol. Si hubiéramos dejado viajar a nuestros jugadores hubieran tenido que pasar una cuarentena de diez días en cualquier hotel, probablemente cerca del aeropuerto, lo que no es bueno para nadie".



"Pero para un jugador de fútbol pasar diez días en un hotel significa perder el músculo, perderlo todo. Significa diez días en el hotel y diez días para volver a estar en forma", añadió.



También estaban afectados el mexicano Raúl Jiménez (Wolverhampton), el paraguayo Miguel Almirón (Newcastle) y el chileno Francisco Sierralta (Watford).



En el caso de Thiago Silva y Fred, la sanción, que comenzó a contar a partir del último día de la ventaja internacional (jueves), hubiese supuesto también su ausencia en la primera jornada de la Liga de Campeones, el próximo martes.



La FIFA precisó que trabaja con los organismos futbolísticos del Reino Unido así como con el gobierno de ese país para "a encontrar una solución razonable" de cara al futuro, "mostrando un espíritu de entendimiento mutuo, en interés de todos".