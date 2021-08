Falcao García y su futuro incierto por fuera del Galatasaray de Turquía

El cierre del mercado de fichajes en Europa comenzó su etapa final y todavía no hay luces sobre cuál será el futuro del delantero Radamel Falcao García.



El samario de 35 años ya recibió la notificación por parte de la directiva del Galatasaray donde le indicaron que no iban a contar con sus servicios por su alto salario y que debía buscar club.



Según el medio turco 'Sporx', "el jugador colombiano llamó a las directivas del equipo a través de su entrenador, informando que aún no ha encontrado el entorno y las condiciones que desea".



Lo que se ha ventilado a través de la prensa internacional es que el Inter de Miami, de David David Beckham, ya habría hecho una primera propuesta para fichar al colombiano, pero esta oferta no estaría ajustada a las pretensiones del 'Tigre'.



Por el momento, Falcao sigue entrenando con el Galatasaray a la espera de definir su futuro inmediato, pues a pesar de que se bajó su salario en Turquía, esto no habría sido suficiente para poder continuar en el país europeo.