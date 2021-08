Falcao García no necesita ‘rugir’ (Opinión)

¿Si está Falcao, por qué no James? Muchos se hacen la pregunta basados en las condiciones físicas y futbolísticas actuales de cada uno. Y entonces, traen a colación la famosa frase de Rueda cuando descartó al cucuteño para la Copa América diciendo que necesitaba a James “en el 500 %”. Una metáfora que, dicen los críticos, debió medir con el mismo rasero a Falcao, quien apenas suma 20 minutos de fútbol.



Falcao solo necesitó su silencio y su prudencia para estar en la convocatoria de Colombia de cara a la triple jornada por eliminatorias que inicia desde este jueves en La Paz, sigue en Asunción y termina en Barranquilla. James no está en la Selección desde la Copa América por sus actitudes extrafutbolísticas. Y cuando Rueda utilizó esa —quizás infortunada y confusa— metáfora, seguramente se refería a aquellos temas que hoy permanecen ocultos para la opinión pública. No sabemos dónde se rompió ese hilo que unía a Rueda y al 10 de la Selección. No sabemos qué pasó realmente. Pero no debió ser algo menor, porque en cualquier equipo hay cabida para jugadores que ni siquiera están en el 100 %. El “500 %”, tal vez, cobijaba comportamientos ajenos a la pelota.



Cuando se pensaba, después de la Copa América, que Reinaldo y James fumarían la pipa de la paz, el jugador del Everton siguió ‘cobrando’ su ausencia por Twitch con actitudes déspotas y reprochables, que no vale la pena recordar.



Falcao, por su parte, bajó la cabeza, tuvo humildad, aceptó la decisión reconociendo su pobre condición física y futbolística, y les deseó buenos resultados a sus compañeros. Un crack. Siempre un crack. Dentro y fuera de la cancha.



El martes, Rueda entregó la nómina de convocados para los juegos contra Bolivia, Paraguay y Chile. Falcao aparecía. James, como era previsible, seguía siendo la principal ausencia en esta segunda era de Reinaldo.



El miércoles, el cucuteño, en sus acostumbradas declaraciones en Twitch, presentó disculpas sin utilizar exactamente esa palabra. Pero lo hizo al decir que no tenía nada contra la Selección ni contra el cuerpo técnico, y que les deseaba lo mejor. Y que, “por favor”, dejáramos ya el tema atrás. Aprendió la lección James. Quizás tarde, pero mejor eso que nunca. De haberlo hecho antes, seguramente Rueda lo hubiera incluido en este llamado. Pero la arrogancia se castiga. El silencio y la prudencia se premian.



Necesitamos más Falcaos con su generosidad y su corazón. Con ese liderazgo que funciona inclusive fuera de las canchas y los camerinos. Con ese ejemplo que deben emular los más jóvenes, sobre todo aquellos que pregonan que no tienen que demostrarle nada a nadie porque ya andan por la élite, aunque a veces los empuje cuesta abajo.