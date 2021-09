Falcao García: "Los goles ya van a venir, debemos mantener la confianza"

El referente de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, habló este martes en rueda de prensa, a dos días del encuentro frente a Chile, por la décima jornada de las Eliminatorias.



El artillero histórico de la Tricolor reconoció que ha faltado el gol en los partidos anteriores, pero confía que ante Chile se les abra el arco a los atacantes.



"Hemos tenido algunas oportunidades para marcar. Desafortunadamente no lo hemos logrado. Son momentos, son rachas. Los goles ya van a venir, debemos mantener la confianza", dijo el delantero colombiano.



"Esperamos que el que el profesor elija pueda tener la eficacia". agregó 'El Tigre'.



En cuanto al seleccionado chileno, el jugador samario afirmó que será vital tener a los hinchas en el Metropolitano contra un rival de peso.



"Estamos muy motivados, vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público. Jugar contra Chile siempre te genera esa motivación. Chile tiene una identidad particular, que vienen jugando de la misma manera desde que llegó Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos", comentó Falcao.



Finalmente, se refirió al nuevo reto de su carrera en el fútbol español.



" Jugar en el Rayo es una gran oportunidad para mi carrera. Estoy muy contento de estar allí y de volver a una liga que ya conozco y que me va a permitir seguir creciendo", admitió el goleador.