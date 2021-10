Expulsión y derrota: el mal juego de James Rodríguez con el Al-Rayyan de Catar

Noche amarga para el mediocampista James Rodríguez, quien sufrió una nueva derrota con el Al-Rayyan en su visita al Al-Arabi (2-1) y fue expulsado en el último minuto.



El juego para el cucuteño de 30 años no fue el mejor. En el primer tiempo lució muy apartado de sus compañeros, no logró mover la zona ofensiva del equipo y poco apareció en ataque.



Para la etapa complementaria y con la derrota parcial, la situación no cambió. Pero lo más comprometido fue la fea expulsión en el último minuto.



En un cobro de tiro de esquina James reclama al juez central y este le saca la cartulina amarilla. Inexplicablemente reacciona de mala manera, hasta el punto de que sus compañeros tuvieron que atajarlo para evitar lo peor.



Sin embargo, fue insuficiente la acción de sus colegas pues el central se percató de la ira del colombiano y le sacó la segunda amarilla y posteriormente la roja.



La escena final es James Rodríguez quitándose la camiseta y corriendo hacia el interior del vestuario.



Así fue la expulsión de James Rodríguez:

Sigue el derrotero de James Rodríguez por Qatar. El Al-Rayyan perdió 2 a 1 y lo expulsaron en el final. pic.twitter.com/A7GxkTZZmn — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 30, 2021