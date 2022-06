Exjugadora de Selección Colombia y su compañera de la Sampdoria sufrieron robo en Bogotá

Una de las mejores jugadoras de Colombia, la santandereana Yoreli Rincón, fue víctima de un robo en Bogotá mientras departía con su compañera en la Sampdoria, la italiana Cecilia Re.



Las dos futbolistas, que pasaron vacaciones en Colombia, fueron víctimas de la ola de inseguridad que vive Bogotá, curiosamente en sitios que son muy concurridos y vigilados como el sector de la Candelaria y la Zona T.



"La capital ayer me recibió mejor dicho. En horas de la noche fui víctima de la inseguridad en la capital. Si alguien recibió algún mensaje en WhatsApp o redes sociales, NO ERA YO. También perdí todos mis contactos. A mí no me pasó nada yo estoy muy bien, solo fue lo material", escribió Yoreli en redes sociales.



Dijo que "De la preocupación por los datos del teléfono, cuentas bancarias, redes sociales, etc., no comimos ayer además que teníamos viaje".



En efecto Yoreli y Re viajaron a Perú para pasar unos días y conocer Machu Picchu.



Yoreli Rincón no volvió a ser convocada a la Selección Colombia, y todo apunta a que hay un veto por haber criticado a la dirigencia al reclamar premios de un título hace unos años cuando jugaba en el Atlético Huila.