Everton-Tottenham, duelo estelar de los octavos de final de la FA Cup

Juan Carlos Pamo

De martes a jueves se disputarán los octavos de final de la FA Cup, una ronda que tendrá como eliminatoria estelar la que enfrente al Everton de James Rodríguez contra el Tottenham de José Mourinho.



Será una eliminatoria con dos equipos en dinámicas opuestas: si bien el Everton solo ha perdido un partido de sus últimos siete disputados, los Spurs cortaron el domingo una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria ante el West Brom (2-0) , penúltimo de la Premier League.



Ambos equipos están separados por apenas un punto en la clasificación (7º Everton con 37 y Tottenham 8º con 36) y aspiran aún a mantenerse en la pelea por la clasificación para la próxima Liga de Campeones, que cierra actualmente el Liverpool, cuarto con 40 unidades.



El Everton de Carlo Ancelotti ya sabe lo que es vencer a su rival esta temporada, ya que en el estreno de la temporada se impuso por 1-0 en Londres.



El colombiano James Rodríguez, figura de los Toffees, está en un gran momento de forma y es el eje por el que pasa todo el juego ofensivo del Everton, mientras que Mourinho acaba de recuperar a su máximo goleador, Harry Kane, una vez que el capitán se ha recuperado de una lesión larga.



Este partido está programado para el miércoles, pero el martes ya se iniciará la 5ª ronda con otro de los encuentros más atractivos, el que enfrentará en Old Trafford al Manchester United, segundo en la Premier, contra el West Ham, sexto en el campeonato y uno de los equipos sorpresa de esta temporada.



Es quizás la opción más factible para el United de sumar un título esta temporada, pero tampoco lo tendrá fácil ante un rival muy peligroso y dada la irregularidad del equipo de Ole Gunnar Solksjaer en su estadio, capaz en los últimos 15 días de perder contra el colista Sheffield United, a meterle nueve goles al Southampton o dejarse empatar en el descuento por el Everton el pasado fin de semana.



El líder de la Premier, Manchester City, no debería tener problemas para meterse en cuartos, ya que el miércoles visitará al Swansea, de la segunda categoría, y poder seguir optando a todos los títulos esta temporada.



En otras eliminatorias, el Leicester (3º en el campeonato) recibirá al Brighton, que lucha por no descender al Championship, mientras que el Chelsea (5º) visitará el jueves al Barnsley, de inferior categoría.

-- Programa de los octavos de final de la Copa de Inglaterra:

- Martes 9 febrero:

Burnley (D1) - Bournemouth (D2)

Manchester United (D1) - West Ham (D1)

- Miércoles 10 febrero:

Swansea (D2) - Manchester City (D1)

Leicester (D1) - Brighton (D1)

Sheffield United (D1) - Bristol City (D2)

Everton (D1) - Tottenham (D1)

- Jueves 11 de febrero:

Wolverhampton (D1) - Southampton (D1)

Barnsley (D2) - Chelsea (D1)