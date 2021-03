Everton, sin James y Yerry, cayó con Chelsea en duelo clave por un cupo a Champions

Alejandro Cabra Hernandez

El Chelsea (4º) se afianzó en posiciones de clasificación para la Liga de Campeones tras imponerse este lunes a un rival directo, el Everton (5º) en partido de la 27ª jornada de la Premier League.



Con esta victoria, los 'Blues' alcanzan los 50 puntos, cuatro más que el Everton, que cuenta con un partido menos, y cinco más que Tottenham y West Ham, que cerrará la fecha este lunes recibiendo al Leeds de Marcelo Bielsa (11º).



Es el undécimo partido consecutivo sin conocer la derrota para el Chelsea, es decir, desde la llegada al banquillo del técnico alemán Thomas Tuchel, y el noveno sin encajar gol.



Fiel a la imagen de equipo disciplinado y con el control del juego que el Chelsea está dando desde que lo dirige Tuchel, los locales nunca se vieron superados por un Everton que llegaba tras tres victorias consecutivas.



"Merecimos ganar. Controlamos el partido de principio a fin. En la segunda parte, incluso, aumentamos el nivel y nos procuramos muchos ataques peligrosos", resumió Tuchel.



Los 'Blues' dominaron el juego y se procuraron varias ocasiones claras para marcar y hubiesen podido aumentar la cuenta de goles si el arquero internacional Jordan Pickford no hubiese estado tan acertado para atajar los remates de Marcos Alonso (41) o Timo Werner (80 y 85).



El que sí destacó fue el alemán Kai Havertz, que por fin comenzó a justificar lo pagado por el Chelsea en el pasado verano (96 millones de dólares), participando en el primer gol, aunque el que envió la pelota a la red de su propio arco fue el defensa Ben Godfrey (21), y provocando el penal que el Jorginho transformó en el definitivo 2-0 (65).

Havertz demuestra su calidad

"Estoy muy feliz con Kai. Le dimos confianza y él la ha sabido aprovechar. Es un jugador que tiene todas las características para ser un delantero estrella", declaró Tuchel sobre su compatriota.



Esta victoria también supone un refuerzo moral para el equipo de cara a la vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, cuando los 'Blues' defenderán la próxima semana en casa el 1-0 logrado ante el Atlético de Madrid.



Para el Everton, la derrota supone la primera como visitante desde noviembre y es un paso atrás en sus aspiraciones de meterse en el Top 4.



"Tenemos que ser honestos, no estamos al mismo nivel que el Chelsea", admitió el técnico de los 'Toffees' Carlo Ancelotti.



"No podemos jugar a campo abierto contra un equipo como éste. Luchamos por Europa y aunque este resultado es decepcionante, no es una tragedia", añadió el preparador italiano.