Everton, en el regreso de James y sin Yerry Mina, cayó ante el Manchester por la Premier

Alejandro Cabra Hernandez

El Everton, en el regreso de James Rodríguez y sin Yerry Mina, que fue suplente, cayó 3-1 en condición de local ante el Manchester United, en juego correspondiente a la fecha 8 de la Liga Premier.



Así, ya son tres los partidos consecutivos con derrota para los 'Toffees', que se ilusionaban este sábado con el regreso de James y que empezaron pegando primero con un buen gol de Bernard, que aprovechó a los 19 minutos un saque largo del arquero Jordan Pickford para ubicar el balón junto a un palo y dejar sin opciones al golero David De Gea.

Sin embargo, a partir de ahí el trámite del partido favoreció a los 'Red Devils' que le dieron vuelta al marcador con dos goles de Bruno Fernandes, conseguidos a los 25 y 32 minutos.



James, que jugó por la derecha en el primer tiempo, no pesó en el partido debido a la escasa posesión de su equipo. Además, cuando tocó el balón se le vio errático y no generó ventaja para sus compañeros.



Para el segundo tiempo, la actitud del Everton cambió, pero no pudo inquietar la portería visitante, que parecía cómodo con el marcador. Rodríguez tomó ahora una posición más centralizada y cayendo sobre la banda izquierda, pero definitivamente no era su día.



A los 80, James fue reemplazo por Tosun, y el ímpetu del Everton generó alguna preocupación menor para el Manchester, que sentenció el partido con un gol del uruguayo Édinson Cavani en el tiempo añadido, después de un gran pase de Bruno Guimaraes.



Antes, Doucoure tuvo el empate, pero le pifió al balón.



Así las cosas, James y Yerry no llegan con buenas sensaciones para la doble fecha de eliminatorias.