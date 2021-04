¿Eurocopa sin público? España e Irlanda no se comprometen a recibir espectadores

Alejandro Cabra Hernandez

¿Se disputará la Eurocopa en los 12 estadios de 12 países? Irlanda y España hicieron públicas este miércoles sus dudas sobre la posibilidad de acoger espectadores, condición impuesta por la UEFA, que amplió el plazo hasta el 28 de abril para que las ciudades anfitriones establezcan qué capacidad tienen para recibir público.



La voluntad de la UEFA es contar con público en todas las sedes de la Eurocopa (11 junio-11 julio), aplazada un año en 2020 debido a la pandemia.

'Sin gradas vacías'

La confederación europea había dado hasta este miércoles como plazo para precisar las condiciones de acogida de los aficionados y la capacidad máxima de los estadios.



Los informes de las ciudades tenían que ser examinados por la UEFA, que había fijado el 19 de abril, fecha de su próximo comité ejecutivo, para tomar decisiones definitivas y eventualmente deslocalizar algunos partidos.



Ahora la instancia se toma más tiempo, permitiendo a las ciudades "un plazo hasta el 28 de abril" para ajustar las condiciones, indicó a la AFP un portavoz.



A mediados de marzo, cuando la propagación de las variantes más contagiosas del virus ponía al continente en alerta, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin sorprendió al afirmar que la Eurocopa "no se disputaría ante gradas vacías".



"Todas las anfitrionas deberán garantizar la presencia de aficionados", insistió.



Hasta ese momento la UEFA había ofrecido cuatro opciones: estadio lleno, 50-100% de espectadores, 20-30% y puerta cerrada.



La nueva exigencia de Ceferin fue muy criticada, especialmente en Alemania, que recibirá cuatro partidos en Múnich, país en el que desde marzo de 2020 se juega sin público.



Y este miércoles Irlanda reconoció no saber si las medidas anti-covid permitirán que reciba espectadores en Dublín.



"La FAI (Federación de Fútbol Irlandés), tras los consejos y recomendaciones ofrecidos por el gobierno, ha informado a la UEFA que debido a la pandemia de covid, no está en condiciones en este momento de asegurar la presencia de un número mínimo de espectadores en la Eurocopa", señaló.



El Aviva Stadium de Dublín tenía que acoger tres partidos del grupo E, así como un cruce de octavos.



Desde finales de 2020 Irlanda está en su tercer confinamiento y debe comenzar a suavizar las reglas muy progresivamente a partir del lunes.



Horas después del anuncio de Irlanda, la Real Federación Española de Fútbol calificó de "inviable" que haya espectadores en Bilbao durante la Eurocopa debido a las restricciones impuestas por el gobierno vasco.



"La exigencia de tener un 60% de la población vacunada en el País Vasco y resto de España antes del 14 de junio, o una cifra que no supere el 2% de las camas de las UCIS ocupadas por COVID para la fecha de los partidos, son objetivos imposibles de cumplir y desembocarán, por tanto, en la ausencia de público", explicó la RFEF.



En marzo el primer ministro británico Boris Johnson señaló que Gran Bretaña está preparada para recibir partidos en Wembley -entre ellos la final y las semifinales- y en Glasgow.



El número de personas contagiadas de covid-19 y el número de fallecidos ha descendido radicalmente en el Reino Unido debido a una campaña de vacunación rápida y masiva.

Johnson quiere llenar Wembley

Según la prensa nacional, la Federación Inglesa (FA) quiere que Wembley pueda acoger a la mitad de los espectadores de su capacidad máxima (45.000) en semifinales, pero Johnson aspira a que la final se juegue en un estadio lleno.



Entre las otras sedes, Rumanía anunció el 18 de marzo que su capacidad máxima sería del 25% de público en el Arena Nationala de Bucarest.



Dinamarca tiene previsto contar con al menos 11.000 espectadores por partidos en los cuatro duelos que se jugarán en Copenhague, aunque el gobierno ha avisado que cambiará este plan si la situación sanitaria se deteriora.



En Hungría el principal diario deportivo, Nemzeti Sport, informó que Budapest aspira a tener el 50% de espectadores.



En Italia el gobierno ha dado el visto bueno para que haya espectadores en el Estadio Olímpico de Roma, donde se disputa la inauguración el 11 junio.



Con los datos que recibirá, la UEFA dará los últimos retoques a este formato inédito adoptado para celebrar los 60 años del torneo. Las sedes originales son Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich, Roma y San Petersburgo, con semifinales y final en Londres.



La semana pasada la UEFA subió la capacidad máxima de los estadios, al 30% desde octubre, para que sean las autoridades locales las que decidan el límite, con vistas a la Eurocopa.