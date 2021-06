Eurocopa 2021: Consulte la hora y la TV de los tres partidos que se disputan este sábado 

Daniel Molina Durango

La Eurocopa que se inauguró este viernes toma velocidad a partir del sábado con el concurso de un serio candidato, Bélgica, o el de la selección revelación de la edición de 2016, la Gales de Gareth Bale.



Tres partidos por día, favoritos como los belgas pero también debutantes como los finlandeses: el aroma de la Eurocopa va a recorrer el continente a partir del sábado.



Muchos ojos estarán puestos en la vuelta de los 'Diablos Rojos' a San Petersburgo, ahí donde terminó su Mundial hace tres años en semifinales.



Su debut en la Eurocopa contra Rusia (2:00 de la tarde de Colombia, por Win Sports) pondrá fin a una primera jornada apasionante para los seguidores al fútbol, que comenzará con el choque entre Gales, equipo sorpresa en 2016, y Suiza (8:00 de la mañana, por Directv), un duelo correspondiente a la llave A de Italia y Turquía.

En el otro partido del grupo B de Bélgica, la Dinamarca de Christian Eriksen, que cuenta con la ventaja de disputar sus tres enfrentamientos en Copenhague, se mide a la Finlandia de Teemu Pukki (11:00 de la mañana de Colombia, Directv), debutante en la primera Eurocopa de su historia.



La competencia para los 'Diablos Rojos' será relativa en la fase de grupos, más aún siendo tan solo ocho (de 24) las selecciones que quedarán eliminadas en esta ronda del torneo.



Tan solo la anunciada baja de Kevin De Bruyne, que no viajó a San Petersburgo, y la improbable titularidad de su capitán Eden Hazard, tocado en un muslo, dan esperanzas a una sorpresa rusa.



"Solo he completado una semana de entrenamientos", explicó el futbolista del Real Madrid el jueves a RTBF. "Vamos a ver con el equipo médico lo que voy a hacer para el primer partido. Ser titular será elección del entrenador pero no estoy todavía al 100% así que ya veremos".

"Los belgas siguen siendo favoritos"

El problema para Rusia es que incluso aunque Bélgica no pueda contar en la ciudad de los zares con sus dos estrellas, todavía tiene a Romelu Lukaku. Campeón de Italia con el Inter de Milán, el coloso belga fue el jugador más decisivo de la Serie A esta temporada con 24 goles y 9 asistencias.



Por ello el capitán ruso, Artem Dzyuba, cuartofinalista en su Mundial en 2018, considera que "los belgas siguen siendo los favoritos".



Ante la Suiza de Xherdan Shaqiri, los galeses se presentan también con importantes bajas. Sin Robson-Kanu, uno de los héroes de su camino a las semifinales, ni su seleccionador Ryan Giggs, excluido en abril por graves acusaciones de violencia sobre su exnovia y la hermana de ésta, lo que él niega.



Los 'Dragones' podrán apoyarse no obstante en Gareth Bale. Con 31 años, el jugador del Real Madrid, cedido en el Tottenham, recuperó sensaciones a finales de temporada con siete dianas en sus últimos seis partidos de Premier League.

Eso sí, lleva sin marcar con la selección desde octubre de 2019 frente a Croacia.



"No tiene importancia. He dado asistencias. Siempre contribuyo. No estoy preocupado", rechazó este viernes en Bakú en rueda de prensa.



Enfrente, el defensa de la 'Nati' Loris Benito no se fía. "Nunca he jugado contra jugadores galeses como Bale o (Aaron) Ramsey", aseguró en una entrevista con la AFP, anticipando un partido exigente físicamente. "Los galeses son guerreros, van a luchar hasta el final".