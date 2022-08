Estremecedor relato: víctima de Benjamin Mendy cuenta cómo el defensa del City abusó de ella

Una presunta víctima del futbolista Benjamin Mendy afirmó que el internacional francés intentó obtener su silencio tras haberla violado tres veces en una habitación donde el futbolista se la llevó engañada utilizando su teléfono móvil.



"No se lo digas a nadie y podrás volver aquí todas las noches", declaró la mujer, de 20 años, citando al jugador, en un duro testimonio difundido este jueves durante el proceso contra Mendy en Chester, cerca de Liverpool.



La supuesta víctima contó que conoció al futbolista y sus amigos durante una salida a un lugar próximo a la casa de Mendy en octubre de 2020 y aceptó ir allí después.



Mientras consultaba su teléfono, Mendy lo agarró, acusándola de haberle tomado fotos, según la joven.



Luego, lo siguió a la casa, a su dormitorio, cuya apertura se activó mediante huella dactilar. La puerta se cerró después de ellos.



"Mira, quiero mi teléfono, no sé lo que estás pensando. No quiero tener sexo contigo", recordó haber dicho. La respuesta del jugador, según la mujer: "De todos modos, la puerta está cerrada".



Mendy la obligó a desnudarse y la violó tres veces en unos veinte minutos, a pesar de que se negaba repetidamente. "No quiero hacer esto (...) tengo que irme", narró.



"Mi cuerpo estaba tan tenso, me dolía mucho", relató, diciendo que había sangrado después de estas relaciones sexuales forzadas. Y aseguró que Mendy, después de las violaciones, la había llamado "tímida", se había jactado de haber tenido relaciones con "10.000 mujeres" y había tratado de obtener su silencio a cambio de que volviera los días siguientes.



"Como si fuera un privilegio venir todas las noches a hacer esto con él", aseveró la joven.



De 28 años, el defensa francés, suspendido desde hace un año un año por el Manchester City, comparece por ocho violaciones, un intento de violación y una agresión sexual contra siete mujeres.



La fiscalía lo presentó como un "depredador" que abusaba de víctimas "vulnerables, aterrorizadas y aisladas".



Mendy niega los diez cargos presentados en su contra por hechos que supuestamente tuvieron lugar entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, Cheshire.



Mendy se enfrenta a cadena perpetua. Y se espera que el juicio, muy mediatizado y que se lleva a cabo en la Crown Court de Chester, dure más de tres meses.