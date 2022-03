"Es una pena no lograr la clasificación. Teníamos esa ilusión por cumplir": Reinaldo Rueda 

La Selección Colombia se quedó por fuera del Mundial de Catar 2022. A pesar de haber ganado contra Venezuela en su casa, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda no le alcanzó para un tercer Mundial consecutivo.



“Lo vivimos con altísima intensidad, con la ilusión de seguir en el camino. El otro resultado no nos acompañó, como nos había acompañado en las Eliminatorias. Es una pena no lograr la clasificación, por los muchachos, que se brindaron con integridad. Teníamos esa ilusión por cumplir. Es una frustración fuerte”



El entrenador vallecaucano fue cuestionado por la alineación con la que salió contra Venezuela en el partido decisivo para soñar con un repechaje.



"Todas las selecciones tuvieron cambios por diferentes factores. Siempre se busca colocar el mejor 11 en la cancha. Siempre quisimos buscar refrescar por lo que había hecho los otros jugadores"



Fueron cortas las declaraciones del técnico Rueda. En medio de ellas no se dijo sobre su continuidad con la Selección luego de la eliminación. Por otro lado, Reinaldo en estas eliminatorias dirigió a Chile y al combinado nacional, ambos por fuera del Mundial de Catar.