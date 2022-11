"Es un sueño jugar con la Selección Colombia" Abde Amal Caro, el futbolista con tres nacionalidades

Abderrahman Amal Caro, 'Abde' como prefiere que lo llamen, nació en Bélgica y es de padre marroquí y madre colombiana.



Tiene tres nacionalidades que le dan la posibilidad de jugar en cualquiera de las selecciones de esos países, claro está, si el técnico de turno lo considera conveniente.



Es volante de marca, tiene 19 años y milita en las reservas del Royal Antwerp, equipo de la primera división de Bélgica.



'Abde' ha tenido la oportunidad de jugar para el combinado nacional Sub 20 de Marruecos; pero como él mismo lo dice, no cierra las puertas para una eventual llegada a la Selección Colombia que dirige Héctor Cárdenas, o a la de Bélgica si se presenta la oportunidad.



El volante zurdo habló con El País sobre su recorrido en el fútbol y las expectativas que tiene en torno a su carrera y al deseo por vestir la camiseta de una selección nacional.



Tienes tres nacionalidades. ¿Por cuál se inclina a la hora de jugar en una Selección?

Sí, gracias a que nací en Bélgica y que mi padre es de Marruecos y mi madre colombiana, tengo las tres nacionalidades que me abren muchas puertas; por el momento he jugado con la Selección Sub 20 de Marruecos. Ya veremos qué pasa más adelante.



¿Qué clase de jugador es, cómo se describe?

Yo soy mediocampista, más como un 6 o un 8, me gusta tener el balón y apoyar en ataque cuando tengo la posibilidad de ir al frente.



¿Cuál ha sido su recorrido en el fútbol?

Empecé en un club de Amberes cuando tenía 15 años; luego fui a uno de tercera división y posteriormente llegué al Royal Antwerp que juega en la primera división de Bélgica y es un equipo que siempre disputa la opción de ir a la Liga de Campeones o la Europa League. He tenido la posibilidad de estar en algunos juegos amistosos.



¿De Colombia lo ha contactado el técnico o algún directivo?

Hasta el momento no se ha dado esa comunicación, pero mi madre ha tenido algunos contactos, aunque nada concreto con la Federación Colombiana de Fútbol. Toca esperar y ver qué me depara el futuro.



¿Le llama la atención jugar por lo menos en la Selección Sub 20 de Colombia?

Sí, es una de las opciones que tengo, aunque no depende de mi; pero como siempre digo, no le cierro las puertas a nadie; estoy muy joven y el futuro dirá en qué selección podría estar. Puedo jugar con cualquiera de los tres países de los que tengo la nacionalidad.



¿Qué jugadores colombianos conoce?

Siempre supe del 'Pibe' Valderrama, lo conozco desde hace rato porque es una leyenda de Colombia; ahora conozco a todos los que han integrado la Selección porque la mayoría está en Europa.



¿Sueña con jugar al lado de James y Falcao que son los referentes?

Sí, siempre será una ilusión jugar con futbolistas reconocidos en el mundo; aunque todavía no sé con cuál país jugar, estoy abierto a todas las opciones que se presenten, pero claro que me gustaría jugar en Colombia, es un sueño.



¿Durante su carrera ha enfrentado a algún jugador colombiano?

Hasta ahora no, acá están Carlos Cuesta y Daniel Muñoz en el Genk, también Éder Álvarez Balanta en el Brujas, y estuvo John Lucumí que se fue para Italia. Pero no los he enfrentado porque por el momento estoy en la reserva del Royal.



¿Se habla con ellos?

Sí, tengo contacto con Daniel Muñoz y con Carlos Cuesta que son los que más veo acá en Bélgica.



¿Ha venido a Colombia, qué le ha gustado?

Sí, he estado varias veces en Bogotá porque mi madre es de ahí. Me gusta la cocina colombiana, el ajiaco, la empanada y las arepas que mi madre me prepara en algunas ocasiones.



Usted nació en Bélgica. ¿Jugar en la selección de su país también lo ha contemplado?

Claro que sí, es una opción importante también; veo como referentes a grandísimos jugadores de acá como Kevin de Bruyne y Eden Hazard. Me fijo más en Kevin que también es mediocampista y un jugador de clase internacional.



¿Quién es su ídolo en el fútbol?

Para mi fue Andrés Iniesta y ahora Kevin De Bryune que es el futbolista belga más reconocido a nivel internacional.



¿Qué expectativas se ha trazado en su carrera?

Quiero ir lo más lejos posible; como cada jugador, soñar en grande, ser el mejor, jugar en un equipo importante. Después veremos a nivel de Selección a dónde voy porque estoy abierto a las opciones que se presenten.