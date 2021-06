"Es alarmante y preocupante jugar la Copa América en Brasil": Scaloni, DT de Argentina

Daniel Molina Durango

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles que genera alarma la decisión de jugar la Copa América-2021 en Brasil por sus estadísticas de pandemia, pero aclaró que si a la Albiceleste le toca asistir lo hará "lo mejor posible".



"Si tenemos que ir, vamos a jugar y tratar de que la Copa sea lo mejor posible. Pero hay muchas incógnitas de alojamientos. Sinceramente no deja de ser alarmante y preocupante. Brasil no es el lugar ideal", opinó Scaloni en rueda de prensa un día antes del partido con Chile por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.



Consultado sobre el traslado de la Copa a Brasil a partir del 13 de junio, respondió que "Argentina se bajó (de la organización del torneo) por un tema de salud lógico, como antes se bajó Colombia, y seguramente será una situación muy difícil de asimilar".



Brasil es el segundo país en el mundo con más fallecidos por covid-19 (más de 465.000) y unos 16,5 millones de contagios.



Argentina desistió de organizarla con más de 78.000 muertes y casi 3,8 millones de infecciones. Colombia, que iba a ser sede compartida, tuvo que declinar por el estallido social que la azota.



Scaloni precisó que "cinco o seis jugadores del plantel están vacunados", pero "el resto no" y "aún no hay información oficial sobre la vacunación" a todo el equipo.

"Es muy difícil con el virus"

Las selecciones sudamericanas sufren por igual las penurias de la pandemia, señaló el seleccionador.



"Es muy difícil llevar adelante el tema del virus, en el día a día y en los entrenamientos. Estamos todas las selecciones en las mismas condiciones. Hay que convivir con esto con la mayor responsabilidad", afirmó.



Scaloni anunció que debido a que dieron positivo los análisis de PCR del arquero Franco Armani y del lateral Gonzalo Montiel, estos no podrán viajar a Santiago del Estero, sede del encuentro a 1.000 km al norte de Buenos Aires.



"Vamos a ser inflexibles" con los cuidados frente a la pandemia, precisó el entrenador.



La Roja, de su lado, ya había perdido a Arturo Vidal, su emblemático líder, hospitalizado en Santiago de Chile.

La alarma cundió en las filas albicelestes con una información de un antígeno positivo del delantero Sergio 'Kun' Agüero, pero después resultó negativo el análisis PCR.



El encuentro se jugará por la séptima fecha de la eliminatoria, sin haberse disputado aún la quinta y la sexta, reprogramadas a raíz de la pandemia. Argentina (10 puntos) está segunda de Brasil (12), en tanto Chile (4) ocupa el sexto puesto.

Cambio en el arco

Será Emiliano Martínez quien tome el lugar de Armani en el arco. "Es evidente el nivel que está teniendo ahora (en el Aston Villa de Inglaterra) y es el que está mejor", apuntó Scaloni.



"Está definido. Será un equipo competitivo", dijo al dar a conocer la formación: Emiliano Martínez - Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico - Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul - Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.



Acerca de la inclusión de Cristian Romero como zaguero dijo que "ha hecho una temporada muy buena en Atalanta (Italia) y designado el mejor central de la Serie A. Es el momento de que demuestre. Tiene toda nuestra confianza".



En el historial reciente, Chile aventajó a Argentina al vencerla en dos finales, la Copa América-2015 y la Copa Centenario-2016, en sendas definiciones a penales. La Albiceleste la superó en el partido por el tercer puesto en la Copa América de Brasil-2019.