En tablas: Colombia sacó un valioso empate frente a Uruguay en Montevideo

Ganar era una ilusión. Sobre todo en un territorio donde hace 48 años no sabe Colombia lo que es la victoria. Pero no perder era un mandato. Y eso hizo la Selección anoche en Montevideo contra Uruguay, al igualar 0-0 y llegar a 14 puntos en la tabla de posiciones del camino hacia el Mundial de Catar 2022.



Ese punto vale. Porque fue contra Uruguay, rival directo en la pelea por los cupos al Mundial. Y al menos no les permitió a los charrúas alargar la ventaja de dos puntos (16) que tienen en la clasificatoria.



Dos caras tuvo el partido. Un primer tiempo sufrido para Colombia y un segundo tiempo donde pudo tener más cabeza y hasta ganar el cotejo, de no ser por una opción que desperdició Duván Zapata solo.



Si algo caracteriza a Uruguay es la intensidad de su juego. Y esa fortaleza fue la que utilizó en los primeros 25 minutos en el estadio Gran Parque Central, asfixiando a una Colombia que apenas podía soportar los embates del local.



El arquero David Ospina se volvió importante en ese lapso. Primero, al sacar un cabezazo de la raya de Diego Godín. Luego, volando al palo izquierdo para atajar un disparo de Luis Suárez. Y después, al rechazar un remate fuerte de tiro libre de Federico Valverde.



Yerry Mina y Carlos Cuesta Batallaban con los delanteros uruguayos. Lo propio hacían Stefan Medina y Johan Mojica para impedir la penetración por las bandas. Y en el medio, Wílmar Barrios y Mateus Uribe se multiplicaban con la ayuda de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado para ponerle freno al ímpetu del equipo del ‘Maestro’ Tabárez. Arriba, Falcao García y Santos Borré ni tocaban la pelota.



Un fuera de lugar milimétrico que sancionó el pito venezolano Jesús Valenzuela en contra de Suárez privó a Uruguay de ponerse en ventaja. El atacante metió el balón de cabeza, pero estaba adelantado por poco. Antes, el delantero del Atlético Madrid había desperdiciado una opción solo.



Colombia respiró en el minuto 25 con su primera llegada a los predios del arquero Fernando Muslera, pero sin peligro. Entonces, trató de bajar le ritmo teniendo la pelota, pero le costaba encontrar el espacio necesario para irse en busca del gol.



Cambio en los charrúas

Para la etapa complementaria, el local dejó en el camerino a Suárez y mandó a Édison Cavani al terreno, además de Darwin Núñez por Bryan Rodríguez.



La intensidad, estaba claro, bajó en los segundos 45 minutos, lo que le permitía a Colombia tener más tranquilidad y la mente ocupada en la construcción de jugadas ofensivas. Aunque estas no aparecían.



El técnico Reinaldo Rueda también movió sus hombres y en el minuto 58 envió a la cancha a Duván Zapata, Jefferson Lerma y Roger Martínez, en reemplazo de Falcao, Mateus y Borré. Mientra que Uruguay, por lesión, como sucedió con Giorgian De Arrascaeta en el primer tiempo (Nicolás de la Cruz), perdía a José Giménez, quien fue reemplazado por Ronald Araújo.



En el minuto 62 vino una mala noticia para los colombianos. Cuadrado, un instante después de lanzar un balón por fuera en arco contrario, en su propio predio soltó un codazo contra un rival y vio la amarilla. Pudo ser roja. Se perderá el juego de próximo domingo contra Brasil en Barranquilla.



Vino luego lo impensado. La opción más clara de todo el partido la tuvo Colombia. Una transición de defensa a ataque, en contragolpe, posibilitó que Díaz ganara en velocidad por la izquierda y le dejara el balón servido a Duván, quien remató al cuerpo de Muslera. Tenía que ser gol.



Más tarde, un cabezazo de Lerma pudo sorprender a Muslera, que debió exigirse hacia atrás y mandar el balón al cobro de esquina.



No sufrió la complementaria Colombia como sí sucedió en la etapa inicial. Y al final se trajo un punto que vale. Que suma. Que ilusiona.



Ficha técnica:



Estadio: Gran Parque Central (Mntevideo)



Árbitro: José Valenzuela (Venezuela)



Uruguay: Muslera, Nández, Giménez, Godín, Viña, Vecino, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Suárez, Rodríguez.

DT: Óscar Washington Tabárez

Cambios: De la Cruz por De Arrascaeta (45’), Cavani por Suárez (45’), Núñez por Rodríguez (45’), Araújo por Giménez (60), Pereyro por Bentancur (78’)



Colombia: Ospina, Medina, Yerry, Cuesta, Mojica, Barrios, Mateus, Cuadrado, Díaz, Borré, Falcao.

DT: Reinaldo Rueda

Cambios: Zapata por Falcao, Lerma por Mateus, Roger por Borré (45’), Quintero por Cuadrado (80’)



Goles: No hubo.