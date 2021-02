Alejandro Cabra Hernandez

El Bayern de Múnich, líder de la clasificación, encadenó un segundo partido seguido sin victoria en la Bundesliga al perder 2-1 en su visita al Eintracht Fránkfurt (4º), este sábado en la 22ª jornada, por lo que el RB Leipzig (2º) podría aprovechar para acercarse.



El Leipzig, que visita el domingo al Hertha de Berlín (15º), está a cinco puntos y en caso de victoria en el Olympiastadion de la capital se aproximaría a apenas dos unidades del club bávaro.



El japonés Daichi Kamada (minuto 12) y Amin Younes (31) adelantaron al Eintracht en la primera mitad.



El polaco Robert Lewandowski acortó para el Bayern en el 53, pero su equipo no pudo evitar la derrota, la tercera que registra en esta Bundesliga, donde no caía desde su revés 3-2 en Mönchengladbach a mediados de enero.



Lewandowski pudo al menos sumar su tanto número 26 y sigue aproximándose al récord de goles en una misma edición de la liga alemana, que ostenta el mítico Gerd Müller (40, en la temporada 1971-1972).



El empate ante el Arminia Bielefeld el lunes de esta semana y la derrota ahora en Fráncfort suscitan dudas en el Bayern antes de su duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes en el terreno de la Lazio italiana.



El Bayern no ha conseguido por lo tanto ganar en sus dos primeros partidos tras conquistar el pasado 11 de febrero el Mundial de Clubes de la FIFA en Catar, superando 1-0 en la final al Tigres de México.



El Eintracht Fráncfort consolidó así su cuarto puesto y su lugar dentro de la zona de Liga de Campeones.



Presiona así al Bayer Leverkusen (5º), que queda a seis puntos antes de su visita del domingo a Augsburgo (13º), y al Borussia Dortmund (6º), que este domingo tiene un 'Derbi del Ruhr' con tintes dramáticos ante el colista Schalke 04.



También este sábado, el Unión Berlín ganó 1-0 en el campo del Friburgo (9º), con un tanto de Grischa Prömel (64), con lo que pudo subir al séptimo lugar y alcanzar a puntos al Borussia Mönchengladbach (8º), que se vio sorprendido en casa al caer 2 a 1 ante el Mainz (17º, penúltimo), que se acerca a un punto de la zona de salvación.



El Colonia (14º) perdió 1-0 en casa ante el Stuttgart (10º) y no pudo alejarse de los puestos de peligro.