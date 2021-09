En Catar informan que James no fue convocado en Al Rayyan para el juego de este lunes

El debut de James Rodríguez con el Al Rayyan de Catar deberá esperar. El equipo catarí se medirá este lunes (11:30 a.m.) ante el Al-Khor, por la cuarta jornada de la liga de ese país.



El colombiano no ha sido tenido en cuenta por "falta de preparación", según informó el periodista Mohamed El Gazar.



"A pesar de su regularidad en los entrenamientos de grupo hace dos días, no entra en la convocatoria por decisión técnica del técnico francés (Laurent Blanc)".



El próximo juego del Al Rayyan será el sábado 2 de octubre, por la quinta fecha en duelo ante Al Ahli. En este encuentro podría debutar oficialmente James.



El Al Rayyan marcha en la décima posición de la liga de Catar con apenas dos puntos.