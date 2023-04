En apuros: un campeón mundial con Argentina afronta denuncia por abuso sexual

No todo es felicidad para Gonzalo Montiel, quien ha venido celebrando con sus compañeros de la Selección Argentina el título alcanzado en diciembre pasado en el Mundial de Catar.



El lateral derecho ha sido denunciado en su país por un presunto abuso sexual, hecho ocurrido aparentemente en su casa.



Una joven aseguró haber sido violada por el jugador en una fiesta realizada el 1 de enero de 2019 en la casa de Montiel, en la exclusiva zona de Virrey Pino, en Buenos Aires.



La víctima, a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, presentó la denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género.



Según se conoció en su declaración, la joven celebraba el Año Nuevo con sus amigas, cuando recibió un mensaje de Montiel, invitándola a su casa.



De acuerdo con la declaración que conoció el diario Olé de Argentina, la joven aseguró que conocía al jugador por Instagram, y que ya habían tenido "relaciones sexuales consentidas”.



Agregó la víctima que cuando llegó a la casa de Montiel, había mucha gente, y que al instante le brindaron tragos, sintiéndose muy mal posteriormente, con dolor de cabeza, lo que la obligó a ir al baño.



Desde allí, asegura, le escribió a Montiel para pedirle ayuda y para que la llevara a su casa.



La joven recuerda que cuando despertó, vio que estaba en la entrada de la casa del futbolista, mojada y llena de barro, y que tenía “la ropa desacomodada, el top torcido”.



Dijo que se acuerda de algunos insultos de la hermana de Montiel, que le decía "hija de puta, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres", dándole a entender que ella era la culpable de lo que había sucedido.



La víctima aseguró a las autoridades que cuando llegó a su casa para bañarse, sintió dolor en la vagina y que vio moretones en las piernas y en la rodilla.



Aseguró la joven que luego recibió un mensaje de la mamá de Montiel en el que le decía: “Soy Marisa la mamá de Gonzi. Te violaron mamita, ponete óvulos”.



La denuncia sigue su trámite, en tanto que el jugador, que niega lo sucedido de acuerdo con su entorno, ya le notificó al fiscal que su defensa la harán los abogados Nicolás Payarola y Matías Aquino.