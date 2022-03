Eliminatorias: la gran baja que tendrá Bolivia para su duelo ante la Selección Colombia

Por acumulación de tarjetas amarillas el goleador de Bolivia y de la eliminatoria, Marcelo Martins, no será de la partida en el duelo que su selección sostendrá el 24 de marzo ante Colombia en Barranquilla.



El ariete, que lleva 10 goles en el camino a Catar 2022, fue amonestado en el anterior encuentro ante Chile, lo que lo inhabilita para estar en el Metropolitano.



El técnico de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó 33 jugadores para afrontar los dos últimos juegos de la eliminatoria, y en la nómina tampoco aparece el arquero Carlos Lampe.



Los elegidos fueron los siguientes:

Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Jhohan Gutiérrez (The Strongest), Rubén Cordano (Bolívar).



Defensas: José María Carrasco (Universidad de Chile), Juan Reyes (Bolívar), Sebastián Álvarez ( Oriente Petrolero), Luis Haquin (Bolívar), José Sagredo (Blooming), Fran Supayabe (Guabirá), Jairo Quinteros (Inter Miami), Marc Enoumba (Always Ready), Luis Demiquel (The Strongest), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Emerson Velasquez ( Independiente Petrolero), Marcelo Suárez (Oriente Petrolero), José Herrera (Bolívar).



Centrocampistas: Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL), Richard Spenhay (Blooming), Gabriel Villamil (Bolívar), Rai Pablo Lima (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Franz Gonzales (Atlético Platense-ARG), Yecit Martínez (Independiente Petrolero).



Delanteros: Juan Carlos Montenegro (Guabirá), Héctor Sánchez (Oriente Petrolero), Henry Vaca (The Strongest), Jaume Cuéllar (CD Lugo- ESP), Bruno Miranda (Bolívar), César Menacho (Wilstermann), Víctor Ábrego (Bolívar).



El partido Colombia-Bolivia se jugará el 24 de marzo desde las 6:30 p.m. El onceno boliviano ya no tiene chances de clasificar al Mundial, mientras que el equipo cafetero pugna por lo menos por el cupo del repechaje.