El vallecaucano Eduardo Lara vuelve a dirigir en el fútbol profesional en El Salvador

El vallecaucano Eduardo Lara regresa a dirigir en el fútbol profesional al ser presentado por el Alianza Fútbol Club, de la primera división de El Salvador. Cabe recordar que Lara fue seleccionador nacional de ese país.



El DT, ex Selección Colombia en distintas categorías, fue confirmado en las redes sociales del club y tendrá contrato hasta el 2023.



Lara tendrá como objetivo conseguir el título nacional y destacar en la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF.



El 'profe' Lara no dirigía desde agosto de 2021, cuando salió de Once Caldas por los malos resultados,



Este será el séptimo club del vallecaucano después de Expreso Palmira, Deportes Quindío, América de Cali, Boyacá Chicó, Envigado y Once Caldas.



👋🏼 𝑩𝑰𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑬𝑫𝑼𝑨𝑹𝑫𝑶 𝑨 𝑻𝑼 𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑪𝑨𝑺𝑨. 🐘#BienvenidoLara 🅰️ pic.twitter.com/JC2zBOM0y4 — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 17, 2022